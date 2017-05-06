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Ринат Ахметов поздравил «Шахтер» с чемпионством

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Спорт / Спорт в Украине
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Ринат Ахметов поздравил «Шахтер» с чемпионством

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил команду с 10-м чемпионством. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Дорогие друзья!

Поздравляю футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и болельщиков «Шахтера» с десятым чемпионством!

Третий год мы играем и тренируемся не дома, без поддержки родной «Донбасс Арены». В сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый матч проводя на выезде, – это достойно самых громких аплодисментов.

Сегодня мы держим в руках золотые медали. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто отдал свои силы, работал 24 часа в сутки, чтобы выиграть чемпионство. Главному тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке, его помощникам, всем нашим футболистам за яркую, красивую, чемпионскую игру – спасибо, ребята! Спасибо докторам, массажистам, всему коллективу футбольного клуба «Шахтер», а самое главное – нашим болельщикам! Не опускаем руки ради вас, играем для вас и ставим перед собой самые амбициозные цели.

С чемпионством вас, дорогие друзья!»

Напомним, что в 28-м туре Премьер-лиги «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3:2 и досрочно завоевал золото чемпионата.


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