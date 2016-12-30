С нового года Министерство здравоохранения прекращает программу господдержки онкобольных

Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год

Коллегия Донецкой области утвердила бюджет на 2017 год

Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?

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