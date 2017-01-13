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Лента новостей
13:59
Сварочные инверторы высочайшего качества
13:46
В Славянске автобус въехал в столб. Пострадали семь человек
13:30
Особенности элитной парфюмерии
13:01
В Мариуполе открыли социальный бизнес-центр
12:45
В ДНР «официально» трудоустроили 44 тысячи человек
12:34
Для детей Бахмута устроили новогоднюю сказку
12:18
Советы по обустройству кухни
11:57
Земельный налог обогатил местные бюджеты Донецкой области на 726 млн гривен
11:53
Факторы риска развития гипертонической болезни
11:40
Донецк чистит от снега 100 единиц техники
11:11
Ночной обстрел Горловки: Повреждено семь жилых домов
11:00
Дефицит доллара на валютном рынке, банкноты 1000 грн - итоги прошедшей деловой недели
01:41
Как правильно выбрать кольцо?
17:12
Теплый дом благодаря отопительным системам
16:24
Необходимость витаминов и пищевых добавок для организма
10:01
В Звановке создали лемковский культурный центр
21:22
Пейнтбол как новая бизнес-возможность
19:41
НБУ впервые поддержал гривну новой интервенцией
19:00
Как подготовиться к флюорографии
18:45
Руководителям новосозданных общин Донетчины рассказали о главных направлениях развития
18:22
Швейная машинка Singer - новые возможности и удобное управление
17:56
Энергетики восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции
17:20
В Мариуполе повысят стоимость проезда
17:09
Налоговой милицией Донетчины прекращена деятельность "конвертационного центра" с обращением 330 млн гривен
15:03
В Яснуватському районе устроили праздник для детей
12:38
В Мариуполе строят кинологический центр полиции
12:27
В Дебальцево из-за обстрелов 500 домов остались без света
12:18
Глава ОБСЕ: Полицейская миссия на Донбассе маловероятна
12:12
Украинский язык исключен из обязательной программы в школах ДНР
12:01
Отправляемся в Краков. Что посмотреть, где побывать?
11:01
Украинское радио будет вещать на оккупированном Донбассе
10:41
Прогнозы роста экономики не оправдываются
10:25
Предприятия Донетчины уплатили 1,2 миллиарда гривен эко-налога
00:41
В Мариуполе хотят целую улицу превратить в мурал
22:23
Чудо по-американски: Чего стоит ожидать от 45-го президента США Дональда Трампа
21:52
Актуальные вопросы переоснащения производства швейной промышленности
21:47
«Украина боролось и будет бороться за каждого своего гражданина», - Ирина Геращенко
21:29
Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины
20:38
Каким должно быть свадебное платье для беременной?
20:22
Что рассказывают о компании Телетрейд отзывы трейдеров
15:42
Днепровские врачи проведут обследование жителей Марьинки
15:30
Занятия в школах ДНР начнутся с 16 января
13:40
В ДНР запустят Юзовский металлургический завод
13:07
Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной
12:57
В Бахмуте задержали телефонных мошенников
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Январь 2017 »
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Дефицит доллара на валютном рынке, банкноты 1000 грн - итоги прошедшей деловой недели
Главная / Финансы
Сегодня, 11:00
Прогнозы роста экономики не оправдываются
Главная / Экономика
13-01-2017
Петровский район Донецка ждет масштабное восстановление
Главная / Инфраструктура
10-01-2017
«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели
Главная / Финансы
9-01-2017
В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ
Главная / ЖКХ
6-01-2017
Предприятия ДНР вышли на рынки сбыта России – Захарченко
Главная / Экономика
5-01-2017
Дончане остались без новогодней программы
Главная / Разное
30-12-2016
Жизненные мысли
0
343
11-01-2017
Удобные поездки с «Карпатэксспресс»
0
709
6-01-2017
Пансионат для престарелых и современные стандарты качества
0
1291
23-12-2016
Шри-Ланка – райский уголок в Индийском океане
Экономика
Сегодня, 13:01
В Мариуполе открыли социальный бизнес-центр
145
Сегодня, 12:45
В ДНР «официально» трудоустроили 44 тысячи человек
74
Сегодня, 11:57
Земельный налог обогатил местные бюджеты Донецкой области на 726 млн гривен
75
Сегодня, 11:00
Дефицит доллара на валютном рынке, банкноты 1000 грн - итоги прошедшей деловой недели
107
13-01-2017
НБУ впервые поддержал гривну новой интервенцией
359
Политика
13-01-2017
Руководителям новосозданных общин Донетчины рассказали о главных направлениях развития
325
13-01-2017
В Мариуполе строят кинологический центр полиции
321
13-01-2017
Глава ОБСЕ: Полицейская миссия на Донбассе маловероятна
246
12-01-2017
Чудо по-американски: Чего стоит ожидать от 45-го президента США Дональда Трампа
313
12-01-2017
«Украина боролось и будет бороться за каждого своего гражданина», - Ирина Геращенко
339
Фото
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области
Восстановленный мост в Северске начал свою работу
Опубликованы новые фото разрушенного Широкино
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
В центрах психологической реабилитации детей Донецкой области прошли празднования Дня Святого Николая
Жизнь
Сегодня, 12:34
Для детей Бахмута устроили новогоднюю сказку
98
Сегодня, 11:53
Факторы риска развития гипертонической болезни
55
Сегодня, 11:40
Донецк чистит от снега 100 единиц техники
96
Вчера, 17:12
Теплый дом благодаря отопительным системам
175
13-01-2017
Пейнтбол как новая бизнес-возможность
227
Авто
12-01-2017
Автомобильные шины Barum – грамотный выбор в пользу безопасности и комфорта
314
5-01-2017
Необходимые аксессуары для автомобилей
533
4-01-2017
Характер человека можно определить по его автомобилю
687
4-01-2017
Выбор летних шин для автомобиля, что необходимо знать?
583
3-01-2017
Преимущества автомобиля работающего на газе
769
Видео
614
В Константиновке на вокзале звучали колядки
1288
За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя
2285
Полицейские установили мужчину, который "заминировал" Краматорский отдел
Происшествия
Сегодня, 13:46
В Славянске автобус въехал в столб. Пострадали семь человек
75
Сегодня, 11:11
Ночной обстрел Горловки: Повреждено семь жилых домов
83
13-01-2017
Налоговой милицией Донетчины прекращена деятельность "конвертационного центра" с обращением 330 млн гривен
308
13-01-2017
В Дебальцево из-за обстрелов 500 домов остались без света
227
12-01-2017
В Бахмуте задержали телефонных мошенников
362
Спорт
11-01-2017
В Покровске стартовали боксерские соревнования
358
10-01-2017
Сильное тело – сильный дух
384
28-12-2016
В Донецкой области определили лучших спортсменов и тренеров 2016 года
1214
21-12-2016
В Славянске состоялась товарищеская встреча команд области среди госслужащих и депутатов
1276
19-12-2016
Молодые боксеры и боксерки Донецкой области - обладатели медалей чемпионатов Украины
1316
Технологии
0
50
Сегодня, 13:59
Сварочные инверторы высочайшего качества
0
46
Сегодня, 12:18
Советы по обустройству кухни
0
206
13-01-2017
Как привлечь посетителей на сайт? Простые и эффективные рекомендации
Модный стиль
Сегодня, 01:41
Как правильно выбрать кольцо?
70
12-01-2017
Каким должно быть свадебное платье для беременной?
182
4-01-2017
Балетки: для особых случаев и на каждый день
690
28-12-2016
Особенности стиля унисекс в одежде
906
22-12-2016
Как выбрать ткань для платья
1231
Красота
Сегодня, 13:30
Особенности элитной парфюмерии
43
Вчера, 16:24
Необходимость витаминов и пищевых добавок для организма
120
13-01-2017
Как подготовиться к флюорографии
260
21-12-2016
Где купить лучшую основу для мыла?
1230
10-12-2016
Как на коже появляются бородавки
1903
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