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17:05
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
15:35
На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей
14:32
Обстрелян поселок Безыменное, ранен ребенок
14:21
У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли
12:26
В Германии допустили развал Евросоюза
12:13
Как купить квартиру без первоначального взноса?
12:00
Обстрела не было – жители Харцызска
11:32
В Донецке прошли рождественские гуляния
11:07
В Константиновке на вокзале звучали колядки
11:00
Устойчивый доллар
10:50
«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели
00:04
Как отправиться на ПМЖ в Германию?
13:20
В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции
22:03
СБУ вызвала на допрос Павла Губарева
21:47
Какие они социокультурные принципы правового воспитания
20:57
Как выращивать овощи на подоконнике
20:24
В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ
19:48
Ремонт в ванной — дешево и функционально
18:52
В Украине резко снизилось число предпринимателей
14:48
В Славянске утеплили стоматологическую поликлинику
14:41
Почему растет популярность таунхаусов?
14:32
В ДНР за 2016 год было трудоустроено свыше 44 тысяч человек
14:19
Керамическая плитка или пластиковая панель?
14:01
Управление соцзащиты будут получать данные о переселенцах от пограничников
13:57
В Сартане установили мемориальную доску погибшему в АТО земляку
13:54
На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца
13:03
Пансионат для престарелых и современные стандарты качества
20:23
Какую дверь выбрать для обеспечения безопасности своей квартиры
20:01
Бои под Горловкой. Обстрелян поселок Зайцево
18:19
В ближайшие дни на территории Донецкой области ожидается резкое понижение температуры воздуха
18:08
Предприятия ДНР вышли на рынки сбыта России – Захарченко
17:52
Аллергия у детей - проявления заболевания
17:08
В Макеевке запустят часы с боем курантов
16:56
Выбираем ошейник для вашего четвероногого любимца
15:50
В Мариупольском порту построят перегрузочный кластер
15:43
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015
15:11
Эффективная заморозка продуктов
14:20
В ДНР увековечат память «Моторолы» и Доктора Лизы
14:11
В Донецке пройдут гуляния посвященные празднованию Рождества Христова
11:55
В Дружковке возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам
10:08
На Донетчине по материалам уголовных производств взыскано в бюджет свыше 20 млн гривен
09:39
В Краматорске пройдет фестиваль вертепов
00:00
В прифронтовом поселке Спартак восстановят жилые дома
23:04
В ДНР задержали 413 человек за нарушение комендантского часа
22:45
Некатороз. Что стоит знать? Чего бояться?
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Январь 2017 »
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«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели
Главная / Финансы
Сегодня, 10:50
В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ
Главная / ЖКХ
6-01-2017
Предприятия ДНР вышли на рынки сбыта России – Захарченко
Главная / Экономика
5-01-2017
Дончане остались без новогодней программы
Главная / Разное
30-12-2016
В НБУ заявили, что украинцы сами обесценивают гривну
Главная / Финансы
29-12-2016
Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?
Главная / Финансы
26-12-2016
В объединенных территориальных общинах Донецкой области состоялись выборы
Главная / Политика в регионе
23-12-2016
Жизненные мысли
0
302
6-01-2017
Пансионат для престарелых и современные стандарты качества
0
1010
23-12-2016
Шри-Ланка – райский уголок в Индийском океане
0
969
21-12-2016
Украина занимает 80-е место в глобальном рейтинге Doing Business
Экономика
Сегодня, 15:35
На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей
726
Сегодня, 14:21
У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли
155
Сегодня, 12:13
Как купить квартиру без первоначального взноса?
140
Сегодня, 11:00
Устойчивый доллар
226
Сегодня, 10:50
«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели
140
Политика
Сегодня, 12:26
В Германии допустили развал Евросоюза
176
Вчера, 13:20
В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции
293
6-01-2017
СБУ вызвала на допрос Павла Губарева
423
6-01-2017
Управление соцзащиты будут получать данные о переселенцах от пограничников
1721
4-01-2017
ГПУ: Пашинский - фигурант дел расстрела на Майдане
642
Фото
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области
Восстановленный мост в Северске начал свою работу
Опубликованы новые фото разрушенного Широкино
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
В центрах психологической реабилитации детей Донецкой области прошли празднования Дня Святого Николая
Жизнь
Сегодня, 12:00
Обстрела не было – жители Харцызска
5423
Сегодня, 11:32
В Донецке прошли рождественские гуляния
371
Сегодня, 11:07
В Константиновке на вокзале звучали колядки
212
Сегодня, 00:04
Как отправиться на ПМЖ в Германию?
175
6-01-2017
Какие они социокультурные принципы правового воспитания
225
Авто
5-01-2017
Необходимые аксессуары для автомобилей
247
4-01-2017
Характер человека можно определить по его автомобилю
394
4-01-2017
Выбор летних шин для автомобиля, что необходимо знать?
311
3-01-2017
Преимущества автомобиля работающего на газе
435
26-12-2016
Самые востребованные услуги по переоборудованию
756
Видео
212
В Константиновке на вокзале звучали колядки
975
За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя
1983
Полицейские установили мужчину, который "заминировал" Краматорский отдел
Происшествия
Сегодня, 14:32
Обстрелян поселок Безыменное, ранен ребенок
179
6-01-2017
На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца
1014
5-01-2017
Бои под Горловкой. Обстрелян поселок Зайцево
621
5-01-2017
На Донетчине по материалам уголовных производств взыскано в бюджет свыше 20 млн гривен
435
4-01-2017
В зоне АТО обнаружили хранилище с большим количеством боеприпасов
541
Спорт
28-12-2016
В Донецкой области определили лучших спортсменов и тренеров 2016 года
912
21-12-2016
В Славянске состоялась товарищеская встреча команд области среди госслужащих и депутатов
961
19-12-2016
Молодые боксеры и боксерки Донецкой области - обладатели медалей чемпионатов Украины
1013
15-12-2016
В Селидово состоялся финал областных соревнований «Веселые старты»
1245
14-12-2016
Транспорт для передвижения на любое время года
1092
Технологии
0
312
5-01-2017
Эффективная заморозка продуктов
0
551
29-12-2016
Какой электрогенератор купить: бензиновый или дизельный?
0
664
29-12-2016
Так ли хорош новенький айфон, как его малюют?
Модный стиль
4-01-2017
Балетки: для особых случаев и на каждый день
392
28-12-2016
Особенности стиля унисекс в одежде
615
22-12-2016
Как выбрать ткань для платья
903
19-12-2016
Всегда актуальный стиль casual
897
18-12-2016
Как меняется мода на женские сумки
1104
Красота
21-12-2016
Где купить лучшую основу для мыла?
941
10-12-2016
Как на коже появляются бородавки
1617
1-12-2016
Советы по нанесению макияжа
1682
25-11-2016
Аксессуары для создания макияжа
1763
21-11-2016
Пятьдесят оттенков красного: выбираем помаду
1997
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