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В Бахмутском районе открываются новые спортивные площадки

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Спорт / Спорт в регионе
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В Бахмутском районе открываются новые спортивные площадки

Ко Дню Конституции Украины община Бахмутского района получила сертификат на 4 спортивные площадки с тренажерным оборудованием, который в торжественной обстановке председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский вручил председателю Артемовской райгосадминистрации Владимиру Бохонову.

Этим сертификатом общине района в пользование передаются четыре спортивные площадки с антивандальным тренажерным оборудованием, которое в настоящее время устанавливается в жилом микрорайоне в городе Светлодарск, в Северской городской территориальной объединенной общине и в поселке Опытное.
В Бахмутском районе открываются новые спортивные площадки

Открытие вышеупомянутых объектов стало возможным благодаря реализации областного проекта в рамках празднования 85-й годовщины Донецкой области по обустройству 85 спортивных площадок с искусственным покрытием и 200 спортивных площадок с тренажерным оборудованием.

- Обустройство новых спортивных зон - важный шаг на пути создания благоприятных условий для физического воспитания детей и молодежи нашего района, их гармоничного развития, формирования физически и духовно здорового поколения. Открытие этих спортивных площадок также будет способствовать созданию новых зон отдыха и привлечению различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом, сделает их досуг более интересным и насыщенным, - подчеркнул социальную значимость события Владимир Бохонов.


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