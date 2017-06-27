В Краматорске трудоустроили 108 переселенцев

В Краматорске в 2017 году трудоутроено 108 переселенцев. Об этом сообщил директор Краматорского городского центра занятости Владимир Репин, информирует пресс-служба Краматорского городского совета.
Так, в 2017 году численность безработных из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составила 274 человека, из них трудоустроено 108, уровень трудоустройства составил 39%.
Отмечается, что 97 граждан проходили профессиональное обучение, 13 участвовали в общественных работах и работах временного характера. «Охват активными мерами содействия занятости составил 80%. Сегодня на учете состоит 93 человека данной категории», – говорится в сообщении.
В январе-июне 2017 года в Краматорский городской центр занятости от 465 работодателей поступила информация о наличии 2056 свободных рабочих мест. Ежедневно в базе данных находится более 200 вакансий.
Также, трудоустроены 37 безработных из числа ВПЛ, за которых работодателю компенсируются все затраты по заработной плате.
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