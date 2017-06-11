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В Покровске отметили День Европы

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Разное / Спорт и отдых
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В Покровске отметили День Европы

В Донецкой области в городе Покровске состоялось празднование Дня Европы. На центральной площади города прошла презентация блюд стран Европы, мастер-классы по изготовлению сувениров и различные выставки.

Торжественное открытие праздника началось с праздничного шествия с участием руководства Донецкой облгосадминистрации, руководства городов и районов Донецкой области, военнослужащих и жителей области.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский торжественно открыл праздничный концерт и обратился к собравшимся с приветствием.

Глава области отметил, что празднование должно было состояться 14 мая, но к сожалению в той день пророссийские террористы обстреляли Авдеевку, погибли мирные жители. «Русские наемники и сегодня начали утро с обстрелов насосной станции. Из-за этого отсутствует водоснабжение и в Покровске в том числе. Каждый день боевики осуществляют обстрелы позиций украинской военных. Вчера погибли четверо бойцов украинской армии. Это страшная беда для каждого из нас. Но эти ребята, настоящие герои Украины, отдают свою жизнь, защищают нашу землю, для того, чтобы мы могли построить настоящее европейское зажиточное свободное украинское общество. Для того, чтобы после этой беды, после всех этих смертей Донецкая область появилась как настоящая изюминка европейского сообщества. И мы с вами должны это сделать», - отметил Павел Жебривский.

«Но сегодня кроме Дня Европы у нас есть еще один замечательный повод для праздника - это начало безвизовых поездок между Украиной и Европейским Союзом. Я хотел бы искренне поблагодарить Президента Украины Петра Порошенко и его команду, которые сделали все для того, чтобы это произошло. Безвизовые поездки - это возможности для каждого из нас. Для всей Донецкой области. И теперь я с радостью объявляю, что каждый год мы будем отмечать День Европы в Покровске», - подчеркнул глава области.

Кроме этого, сегодня для гостей и жителей города Покровск состоялась презентация европейских стран районами и городами Донецкой области, концерт группы «Mad Heads», а также выступления приглашенных коллективов.
В Покровске отметили День Европы
В Покровске отметили День Европы
В Покровске отметили День Европы
В Покровске отметили День Европы


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