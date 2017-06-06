Начальника Азовской экоинспекции не уволят

Государственная экологическая инспекция Украины отказала общественным организациям Мариуполя об увольнении начальника Азовской государственной морской экологической инспекции Григория Зуба, сообщает До ТеБе.
Соответствующее письмо получила председатель Общественного совета Мариуполя Лидия Мугла от госэкоинспекции. В частности отказ уволить начальника экоинспекции в письме аргументируется так: "В течение 2016-2017 гг. Зуб В. к дисциплинарной ответственности не привлекался, дисциплинарные взыскания в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015 № 889-VIII в отношении него не применялись".
Напомним, представители общественных организаций Мариуполя направили письмо министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку с требованием выразить недоверие и освободить от должности начальника Азовской государственной морской экологической инспекции Григория Зуба.