Лента новостей

00:00
Льготники Краматорска получили лекарства на 3 млн грн
22:42
Начальника Азовской экоинспекции не уволят
22:25
Какой подарок подойдет для малыша
21:44
Какой вид бизнеса выбрать?
20:38
Что такое Биткоин?
20:10
Урожай фасоли - это не сложно
18:59
В центре Донецка случилась страшная авария
18:39
Мариупольская больница матери и ребенка пополнилась новым оборудованием
18:21
В Краматорске поздравили журналистов с профессиональным праздником
16:41
В ДНР могут появиться иностранные банки
16:25
Аваков: Не допустим блокадных акций на Донбассе
16:03
Искусственное осеменение свиней: эффективные современные технологии от «Сервис Центрпостач»
15:59
Японські в'язальні машини shima seiki - надійні та багатофункціональні
15:38
Безвизовый режим: ожидания туроператоров
15:33
МВФ утвердил пенсионную реформу для украинцев
15:28
Что необходимо купить первокласснику в школу
15:11
На Донетчине 893 человека числятся пропавшими без вести, – полиция
13:52
ДонОГА выделит 1 млн. гривен на гранты по исследованию истории края
13:43
В Краматорске прошел «Час смерти»
13:10
На пляжах Мариуполя появилась вода
12:47
Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе
12:37
Особенности ухода за окрашенными волосами
12:15
ЕБРР раздаёт ваучеры
12:05
В Краматорске 51-летнего мужчину подозревают в развращении 8-летней девочки
11:58
На Донетчине предотвращена попытка незаконного возмещения 47 млн гривен НДС
01:31
Как оценить свою бизнес-идею?
23:41
Вратарь. История создания фильма
15:19
В Дружковке выбрали юную красавицу - 2017
11:44
В детсаду близ Мариуполя пытались скрыть отравление детей
11:40
Рынок кредитования в Украине по-прежнему безуспешный
11:29
Павел Жебривский: «Наша общая задача - выйти на государственную границу Украины»
23:27
В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»
23:13
Уолт Дисней. Вестник добра на экране
16:55
В Славянске арестован мужчина, который до смерти забил свою сожительницу
15:11
«Артемсоль» подвело итоги работы за май
13:18
В ДНР везли табачные изделия на сумму 45 тысяч гривен
13:09
Какой счетчик электроэнергии поставить в квартире?
12:36
АКХЗ направит 8 млн грн на улучшение условий труда и быта коксохимиков
12:16
Эксперты: Отложенное решение не значит – складывать радиоактивные отходы «под себя»
12:14
Общественная приемлемость становится основным условием развития атомной энергетики
11:35
Работодатели Донетчины уплатили почти 2 миллиарда гривен единого взноса
11:25
Мариупольский порт и АМПУ подписали Меморандум о сотрудничестве
10:53
Тельмановский район оказался под обстрелом, сгорело здание сельхозпредприятия
10:39
В Мариуполе две женщины обворовывали квартиры пенсионеров
10:35
Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Начальника Азовской экоинспекции не уволят

0
57
Общество / Разное
0
Начальника Азовской экоинспекции не уволят

Государственная экологическая инспекция Украины отказала общественным организациям Мариуполя об увольнении начальника Азовской государственной морской экологической инспекции Григория Зуба, сообщает До ТеБе.

Соответствующее письмо получила председатель Общественного совета Мариуполя Лидия Мугла от госэкоинспекции. В частности отказ уволить начальника экоинспекции в письме аргументируется так: "В течение 2016-2017 гг. Зуб В. к дисциплинарной ответственности не привлекался, дисциплинарные взыскания в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015 № 889-VIII в отношении него не применялись".

Напомним, представители общественных организаций Мариуполя направили письмо министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку с требованием выразить недоверие и освободить от должности начальника Азовской государственной морской экологической инспекции Григория Зуба.


Похожие публикации

22-03-2017
В Азовском море задержали браконьеров
23-06-2015
В СБУ назначали нового начальника
23-03-2015
Кабмин провел кадровые перестановки в органах власти
17-02-2015
С Мариупольского Металлургического комбината имени Ильича взыскали 255 669, 48 грн.
30-05-2013
Побережье азовской Ялты освободили от незаконных сооружений
24-05-2013
Побережье азовской Ялты освободили от незаконных сооружений

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх