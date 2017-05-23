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В Новодмитровском УВК прошел казацкий праздник

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Общество / Разное
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В Новодмитровском УВК прошел казацкий праздник

В Новодмитровской УВК прошел итоговый «Казачий круг», на котором присутствовали: генерал украинского казачества представитель гетмана Украины в Донецкой области Александр Галушко, атаман Бахмутского казацкого полка генерал украинского казачества Владимир Ткаченко, исполняющий обязанности атамана Кальмиусской паланки - генерал есаул Сергей Задорожный, первый директор учебно-воспитательного комплекса, генерал-хорунжий украинского казачества Перевозник Виктор Федорович, духовой оркестр Константиновской школы искусств во главе с Кошкиным А.А., начальник отдела образования Константиновской РГА Виниченко Н.М.

Посвященные казачата получили медали и казацкие шевроны. После торжественной части всех учеников ждали «Казацкие развлечения» и настоящий казацкий кулеш.


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