В Славянском районе отметили День вышиванки

День вышиванки всегда проходит на рабочей недели. Собственно, в этом есть одна из основных идей мероприятия-праздник не ради выходного или парада, а некий всеукраинский флешмоб, когда люди одевают вышиванку и так идут в школу или на работу. Вышиванка - не что-то экзотическое, а традиционный наряд украинцев, в котором скрытые символы-обереги, наша история и культура.
Работники отдела образования, отдела культуры и туризма Славянской райгосадминистрации, КЗ «Славянский РОМЦК», районного ЦДЮТ, КЗ «ЦОЗО», учреждений культуры клубного типа, участники художественной самодеятельности района приняли участие в акции «Одень вышиванку». Акция должна показать пример для всех украинцев, что вышиванка - жемчужина духовной культуры украинского народа.
Как показывает опыт, люди в День вышиванки всегда возвышенные и улыбающиеся, ведь в древней одежде зашифровано много символов силы, благополучия, красоты и оберегов. Вышиванка - это символ здоровья и красоты, счастья и семейной памяти, любви и единства! Ко дню вышиванки воспитанниками изостудии «Солнышко» Хрестищенского сельского дома культуры и спорта была подготовлена и проведена презентациа рисунков «Вышиванка моя». «День вышиванки - праздник национального единства» - такова главная идея флешмобов, произошедших в Сергиевском сельском центре молодежного досуга, Райгодоцком доме природы и досуга и в Сидоровском и Карповском сельских клубах. В Никольском сельском клубе была организована тематическая беседа «Украинские вышиванки - как радуги рассветы», в которой организаторы отметили, что украинская вышиванка является знаковой национальной одеждой. И хотя мы почти забыли о магической силе удивительных узоров на вышиванках, но другая сила - сила красоты по-прежнему очаровывает каждого.