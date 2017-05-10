В Краматорске развернули более 300 флагов

Вчера, 10 мая, в Краматорск пришла Всеукраинская акция в честь героев Майдана и героев АТО. Более 300 флагов с пожеланиями мира и победы от военнослужащих и жителей разных городов Украины развернуты в 27 городах Донецкой области, сообщает До ТеБе.
Целью акции, как рассказала организатор "Большой украинского ходы" Екатерина Валевская, является объединить Украину, пронести дух патриотизма от города к городу, от батальона до бригады.
- Люди пишут свои мысли, чтобы силой мысли, веры и молитвы остановить войну в Украине. Мысль и вера - самая сильная сила во Вселенной, - отмечает Екатерина Валевская.
По словам волонтера Оксаны Герасименко акция была начата 8 мая в Харькове. 9 мая она побывала в Славянске. Следующим городом, где развернут флаги после Краматорска, станет Дружковка.
11 мая - Дружковка;
12 мая - Доброполье;
13 мая - Покровск;
14 мая - Родинское;
15 мая - Мирноград;
16 мая - Новогродовка;
17 мая - Селидово;
18 мая - Марьинка;
19 мая - Красногоровка;
20 мая - Курахово;
21 мая - Горняк;
22 мая - Украинск;
23 мая - Авдеевка;
24 мая - Торецк;
25 мая - Железное;
26 мая - Константиновка;
27 мая - Мариуполь
28 мая - Волноваха;
29 мая - Угледар.