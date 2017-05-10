Лента новостей

14:59
За совершение ряда преступлений житель Мирнограда проведет за решеткой 13 лет
14:09
В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда
13:01
Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года
12:59
Аудиторами фискальной службы Донетчины доначислено свыше 7 млн гривен
12:26
В Бахмуте продают квартиры – те, что были выделены участникам АТО
12:12
В Краматорске развернули более 300 флагов
12:07
Урожай под расписку
11:58
Банковские игры, или как утопить в долгах собственную страну
11:55
Серьезный потенциал украинского АПК
01:30
Факторы, о которых вы должны задуматься, если решили купить новую сумку
00:55
Грузия на Евровидении-2017: новый политический скандал
00:33
Эффективные инвестиции в недвижимость за рубежом
13:45
В парке Ленинского комсомола состоялся торжественный митинг
13:39
В Донецке прошел военный парад в честь 72-й годовщины Великой Победы
22:30
Как выбрать офисную мебель
17:45
В Селидовском районе от поражения током погиб человек
17:04
Можно ли спать меньше в маске для сна?
12:39
В Славянск привезли гуманитарную помощь от детей Киева
12:13
Захарченко обвинил Украину во взрывах вблизи Саур-Могилы
12:01
В Покровске пьяный водитель разбил авто, пытаясь прорвать блокпост
11:18
Макрон уверенно победил на выборах президента Франции
11:13
Налоговая система Украины - впечатление неоднозначное
11:07
Что ждет дончан 9 мая?
22:41
Кеды Converse – это стиль и комфорт
22:14
Медицине нужно качественное оборудование
21:45
Ринат Ахметов поздравил «Шахтер» с чемпионством
11:42
Спортивная обувь с классическими платьями и юбками
11:27
В Курахово задержали пять человек, подозреваемых в связях с боевиками
02:43
Полиция Краматорска перешла на усиленный режим несения службы
00:49
Обзор фильма «Охотники за привидениями»
18:37
Джинсовое изобилие в интернет магазине одежды Brandcod
18:30
Да здравствует вапорайзер!
12:59
В Бахмуте отремонтировали 50 спортплощадок
12:33
Павел Жебривский посетил Волноваху
12:27
ЕС теряет рычаги влияния на Донбассе - Reuters
12:20
В Донецке состоится заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»
12:11
Донецкая железная дорога обещает трудоустроить сотрудников из оккупированных территорий
12:07
Органические продукты все заметнее
11:55
Что ждет рынок финуслуг в ближайшем будущем?
19:11
На майские праздники пляжи Мариуполя посетили более шесть тысяч отдыхающих
16:39
В Украине выпустили пиво с изображением разрушенного Донецкого аэропорта
15:56
Центр Донецка снова перекроют
15:41
Военнослужащие на первой линии в зоне АТО будут получать 15 тыс. грн
15:21
На День «республики» в Донецке выступят российские исполнители
15:00
В ЛНР заявляют, что Украина на 85% сократила подачу воды в «республику»
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В Краматорске развернули более 300 флагов

0
78
Общество / Разное
0
В Краматорске развернули более 300 флагов

Вчера, 10 мая, в Краматорск пришла Всеукраинская акция в честь героев Майдана и героев АТО. Более 300 флагов с пожеланиями мира и победы от военнослужащих и жителей разных городов Украины развернуты в 27 городах Донецкой области, сообщает До ТеБе.

Целью акции, как рассказала организатор "Большой украинского ходы" Екатерина Валевская, является объединить Украину, пронести дух патриотизма от города к городу, от батальона до бригады.

- Люди пишут свои мысли, чтобы силой мысли, веры и молитвы остановить войну в Украине. Мысль и вера - самая сильная сила во Вселенной, - отмечает Екатерина Валевская.

По словам волонтера Оксаны Герасименко акция была начата 8 мая в Харькове. 9 мая она побывала в Славянске. Следующим городом, где развернут флаги после Краматорска, станет Дружковка.

11 мая - Дружковка;
12 мая - Доброполье;
13 мая - Покровск;
14 мая - Родинское;
15 мая - Мирноград;
16 мая - Новогродовка;
17 мая - Селидово;
18 мая - Марьинка;
19 мая - Красногоровка;
20 мая - Курахово;
21 мая - Горняк;
22 мая - Украинск;
23 мая - Авдеевка;
24 мая - Торецк;
25 мая - Железное;
26 мая - Константиновка;
27 мая - Мариуполь
28 мая - Волноваха;
29 мая - Угледар.


Похожие публикации

14-03-2017
В День Добровольца Бахмут объединили более двухсот флагов
20-02-2017
В Краматорске почтили Героев Небесной Сотни
27-12-2016
В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области
26-12-2016
В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных
21-06-2016
В Донецкой области объявили 4896 тендеров через систему «ProZorro»
4-08-2014
Водоснабжение в семи городах Донецкой области восстановят в течение недели

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх