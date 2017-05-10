В Краматорске развернули более 300 флагов

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В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области

В День Добровольца Бахмут объединили более двухсот флагов

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