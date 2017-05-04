На майские праздники пляжи Мариуполя посетили более шесть тысяч отдыхающих

С 29 апреля по 2 мая мариупольские пляжи посетили шесть с половиной тысяч человек, сообщает До ТеБе.
Об этом рассказал начальник спасательно-аварийной службы горсовета Александр Татай.
- Это рекордное количество курортников. Таких майских праздников я не помню уже десять лет. Многие приехали на автомобилях. Их вдоль побережья было около тысячи, еще 30-40 яхт, катеты были в акватории, - рассказал Александр Татай.
Длина береговой полосы мариупольских пляжей, по информации спасательно-аварийной службы, составляет 8 километров.