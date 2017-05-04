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На майские праздники за границей отдохнули почти 2 млн украинцев

Чаще всего на майские праздники украинцы летали в Москву

Праймериз в ДНР посетили 370 тысяч человек, в ЛНР - 61 тысяча

На майские праздники пляжи Мариуполя посетили более шесть тысяч отдыхающих

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