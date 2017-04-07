Представители Белоцерковского национального аграрного университета посетили Марьинку

5 апреля Марьинскую общеобразовательную школу I-III ступеней №1 посетили представители Белоцерковского национального аграрного университета вместе с ректором Анатолием Даниленко. Сопровождал гостей заместитель руководителя военно-гражданской администрации города Марьинка и села Победа Юрий Малашко. Гости подарили школе плазменный телевизор, компьютер, два ноутбука.
«Очень приятно осознавать, что в это нелегкое время живут такие люди, которые готовы прийти на помощь другим и делают это бескорыстно и от всего сердца. В народе говорят, что хороший человек - это счастливый человек. И доброта обязательно возвращается к тому, кто ее отдает. Надеемся, что хорошие дружеские отношения будут продолжаться, а новые встречи и планы реализуются в будущем», - сказал Юрий Малашко.