В Краматорске провели тренинг на тему: «Противодействие сексуальному насилию в зоне военных действий»

По заказу советника Министерства социальной политики Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц управлением по делам семьи и молодежи облгосадминистрации 16 марта в помещении Общественного пространства «FreeUA» был проведен тренинг на тему: «Противодействие сексуальному насилию в зоне военных действий». Мероприятие проводится с целью укрепления потенциала межведомственный взаимодействия в вопросах профилактики и противодействия гендерному насилию, налаживанию механизма помощи пострадавшим.
В ситуации вооруженного конфликта на востоке Украины возникла необходимость обратить внимание на гендерно-обусловленное насилие путем укрепления на местном уровне системы межведомственного взаимодействия при выявлении и обеспечении защиты пострадавших, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, а также для расширения доступа пострадавших в правовых, медицинских и социально психологических услуг. В семинаре приняли участие начальники структурного подразделения по делам семьи и молодежи и представители центров социальных служб для детей семьи и молодежи.