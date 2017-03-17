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В Мариуполе прошел тренинг для специалистов, в сфере противодействия торговле людьми

В Краматорске провели тренинг на тему: «Противодействие сексуальному насилию в зоне военных действий»

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