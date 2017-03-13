Валерия Лутковская посетила Волноваху

Сегодня, 13 марта, в помещении Волновахского районного Центра культуры и досуга состоялась встреча Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской с жителями Волновахского района и внутренне перемещенными лицами, сообщает До ТеБе.
Желающие задавали проблемные вопросы, с которыми сталкиваются при реализации своих прав.
Мы решили воспользоваться помощью Совета Европы и приехать в Донецкую область для того, чтобы здесь провести прием граждан и послушать людей, послушать, что их беспокоит, узнать, какие проблемы здесь. Я довольно часто бываю в городах, приближенных к линии разграничения, но тем не менее, такое общение с гражданами, когда всех я хочу принять и выслушать, очевидно, что происходит впервые, - отметила Валерия Владимировна.