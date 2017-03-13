Валерия Лутковская посетила Волноваху

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Валерия Лутковская: «Если государство готово лишить граждан пенсий, оно должно четко указать, каким образом оно готово помочь выехать»

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