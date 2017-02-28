Стало известно как украинцы будут отдыхать весной

В этом году украинцев ждет множество весенних праздников. Первый из них — выходной 8 Марта, который выпадает на среду. 16 апреля празднуют Пасху, поэтому понедельник 17 апреля тоже выходной, и его не придется отрабатывать.
А затем следует череда майских праздников: 1 и 2 мая будем отмечать Международный день солидарности трудящихся, 8 мая — День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы.
Таким образом у украинцев будет пара 4-дневных каникул. Но придется поработать в субботу 13 мая (за понедельник 8 мая).
work.ua