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Стало известно как украинцы будут отдыхать весной

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Общество / Разное
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Стало известно как украинцы будут отдыхать весной

В этом году украинцев ждет множество весенних праздников. Первый из них — выходной 8 Марта, который выпадает на среду. 16 апреля празднуют Пасху, поэтому понедельник 17 апреля тоже выходной, и его не придется отрабатывать.
Стало известно как украинцы будут отдыхать весной

А затем следует череда майских праздников: 1 и 2 мая будем отмечать Международный день солидарности трудящихся, 8 мая — День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы.

Таким образом у украинцев будет пара 4-дневных каникул. Но придется поработать в субботу 13 мая (за понедельник 8 мая).

work.ua


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