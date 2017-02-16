В Авдеевке почтили воинов-афганцев

15 февраля в Авдеевке чествовали участников боевых действий на территории других государств. В этот день в 1989 году закончилась одна из трагических воин второй половины XX века - война в Афганистане. Каждый четвертый из почти 600 тысяч военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, - наши соотечественники, и каждый четвертый из тех, кто не вернулся из Афганистана, - Украинец.
Накануне памятного дня, работники КП «Служба единого заказчика» упорядочили места захоронения воинов-афганцев, наших земляков. В библиотеках ЦБС отдела культуры прошли тематические выставки «Афганистан - извечная боль». Делегация в составе представителей военно-гражданской администрации города Авдеевка, организации ветеранов, отдела культуры возложили цветы к могилам воинов-афганцев Александра Печерского, Сергея Хробака, Виктора Хлистуна, Александра Евдошенко.
Кульминационным событием этого дня стало культурно-художественное мероприятие «Цена чужой войны ...». Воины-интернационалисты, ветераны, представители ВЦА, педагоги и учащиеся школы № 2 собрались в помещении Народного музея истории города Авдеевка чтобы поделиться воспоминаниями, послушать песни, посмотреть фильм, вспомнить события, которые прошли сквозь сердца миллионов украинцев. Стихи в исполнении учеников, атмосфера семейного круга, обсуждение дискуссионных вопросов сделали эту встречу искренней и теплой.
Уважаемые воины-интернационалисты! Вы - живая история, свидетели страшных событий, примеры человеческого мужества. Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, большого человеческого счастья, неисчерпаемой энергии.