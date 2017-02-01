В Донецке ограничили движение общественного транспорта

В Киевском районе на данный момент самом опасном с точки зрения военных действий, снова ограничили движение общественного транспорта. Муниципальный транспорт сократил свой маршрут, маршрутные такси работают по своему усмотрению.
«Движение муниципального транспорта ограничено в Киевском районе. Маршрутные такси работают без ограничений, на усмотрение перевозчиков, но маршрут № 3 не вышел сегодня в рейс», — сообщили в городской «администрации».
Так, троллейбус № 10 сообщением «хладокомбинат «Винтер» – проспект Партизанский» следует до проспекта Панфилова (маршрут сокращен примерно на 10 остановок), трамвай № 1 сообщением «ДМЗ – ж/д вокзал «Донецк»» движется до улицы Экономической (6 остановок), автобус большой вместимости № 73 «микрорайон Широкий – проспект Партизанский» едет до Шахтерской площади (сокращено 7 остановок).