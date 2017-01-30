В Бахмуте выбрали название для последней «коммунистической» улицы

Последнияя переименована в рамках декоммунизации улица в Бахмуте все же получит новое название - Защитников Украины, сообщает До ТеБе.
Улицу 60 лет образования СССР в Бахмуте пытались переименовать еще с лета. Дискуссии возникли относительно названия - часть городских активистов добивается, чтобы ее назвали в честь погибшего на Донецком евромайдане бахмутчанина Дмитрия Чернявского.
Однако, на очередных общественных слушаниях большинство присутствующих (107 голосов) поддержали название «Улица Защитников Украины».
Окончательную точку в вопросе переименования улицы должны поставить депутаты Бахмутского городского совета на очередной сессии.