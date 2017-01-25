Студенты Донетчины приняли участие в областных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины
22 января в Краматорске состоялось торжественное областное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины. Студенческая молодежь приняла активное участие в праздновании. В частности вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Игорем Стокозом и заместителем городского головы Краматорска Натальей Чуковой к общественности области обратился студент Донецкого национального медицинского университета Александр Кузякин.
Студенты приобщились к акции «Цепь единства» и подготовили тематические плакаты ко Дню Соборности Украины.
Управление по делам семьи и молодежи особенно благодарно представителям Донбасской государственной машиностроительной академии и Донецкого национального медицинского университета за активное участие в общественной жизни города и региона.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.