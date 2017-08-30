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Авдеевку обеспечат водой из скважин

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Общество / ЖКХ
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Авдеевку обеспечат водой из скважин

В Авдеевке предлагают пробурить 10 скважин для обеспечения города водой во время особых ситуаций техногенного и природного характера, сообщает До ТеБе.

Такой вопрос обсуждался сегодня, 30 августа, во время рабочего совещания по вопросам альтернативного водоснабжения города, сообщает Авдеевская военно-гражданская администрация.

В частности, специалисты регионального госпредприятия "Донецкгеология" уже провели научные исследования структуры подземных вод на территории Авдеевки, учитывая при этом размещение объектов инфраструктуры и частного сектора города.

- Сейчас проект находится на рассмотрении в департаменте по вопросам гражданской защиты мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации. После его утверждения геологическое предприятие, которое имеет опыт работы и необходимые технические средства, начнет бурение скважин. Работы планируют завершить до конца ноября, - сообщает пресс-служба ВГА.

Все 10 скважин будут размещены на территории старой части города. Работы будут профинансированы из областного бюджета Донецкой области.


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