Авдеевку обеспечат водой из скважин

В Авдеевке предлагают пробурить 10 скважин для обеспечения города водой во время особых ситуаций техногенного и природного характера, сообщает До ТеБе.
Такой вопрос обсуждался сегодня, 30 августа, во время рабочего совещания по вопросам альтернативного водоснабжения города, сообщает Авдеевская военно-гражданская администрация.
В частности, специалисты регионального госпредприятия "Донецкгеология" уже провели научные исследования структуры подземных вод на территории Авдеевки, учитывая при этом размещение объектов инфраструктуры и частного сектора города.
- Сейчас проект находится на рассмотрении в департаменте по вопросам гражданской защиты мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации. После его утверждения геологическое предприятие, которое имеет опыт работы и необходимые технические средства, начнет бурение скважин. Работы планируют завершить до конца ноября, - сообщает пресс-служба ВГА.
Все 10 скважин будут размещены на территории старой части города. Работы будут профинансированы из областного бюджета Донецкой области.