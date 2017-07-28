Как решат проблему водоснабжения Донетчины

В Донецкой области специалисты разработали предварительный вариант программы по реконструкции системы водоснабжения. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, на интерактивную карту были нанесены критические точки, которые требуют скорейшего вмешательства: Авдеевка, Марьинка и Красногоровка, Мариуполь, так называемый Покровско-Селидовский промузел и сам канал «Северский Донец – Донбасс».
«По всем, в принципе, есть технические решения и понятное финансирование. Кроме Авдеевки. По нашим расчетам, туда надо вложить не менее 500 млн – на 25 тыс. населения. Очень затратно. Поэтому вопрос пока остается открытым. По другим точкам ясности больше», – написал губернатор.
По словам Жебривского, чтобы обеспечить Марьинку и Красногоровку в полной мере качественной питьевой водой, необходимо проложить к ним 19 км водопровода от Красноармейской фильтровальной станции. Ориентировочная стоимость проекта – 122 млн грн. Срок выполнения – 2 года.
В Мариуполе и окружающих районах – Мангушском и Никольском – требует решения проблема качества воды. Жебривский пояснил, что в Старокрымском водохранилище, от которого они частично питаются, солевой состав – до 25 мг на литр (при норме – 7 мг на литр; допустимой норме – до 14 мг на литр).
Для Мариуполя предлагают построить водопровод от Павлопольського и Старокрымского водохранилища. В Павлопольском вода лучшего качества, и если воду из двух водохранилищ смешивать, то она будет намного качественнее. Но все равно стоит вопрос по строительству фильтровальной станции, которая смягчала бы воду до нормы. На весь проект необходимы 300-320 млн грн.
«Часть профинансируем из бюджетов – областного и местного, часть будем просить у государства, работать и над привлечением средств наших международных партнеров», – отметил губернатор.
Что касается Покровско-Селидовского промузла, необходим резервный источник водоснабжения для Красноармейской фильтровальной станции. Этот проект уже реализуется за средства Красного Креста. Объем финансирования – 15-16 млн грн, планируется, что до марта следующего года проект будет реализован. Речь идет о капремонте насосной станции первого подъема Красноармейской фильтровальной станции, который позволит подавать воду с Карловского водохранилища как из резервного источника.
«А если мы за 1-2 млн бюджетных средств достроим там еще и нить водопровода до Волновахи, то сможем с Красноармейской фильтровальной станции подать воду и на Волноваху, которая сегодня тоже находится в затруднительном положении, когда выходит из строя Южнодонбасский водопровод», – уточнил губернатор.
Самый сложный проект – повышение надежности и качества работы канала «Северский Донец – Донбасс». В результате боевых действий он был поврежден и требует гидроизоляции бентоматами на 4-х участках. Общая стоимость проекта – примерно 1,2 млрд грн. Срок работ – 3-4 года.
Реализация проекта позволит закрыть вопрос по потерям воды, и она, соответственно, будет в большем объеме поступать к потребителям. Этот проект планируется реализовать, если его поддержат международные партеры.
«Кроме этого, в новой "дорожной карте" предполагаем замену всех старых изношенных водопроводов и канализации, ремонт и модернизацию насосных станций и очистных сооружений, оборудования фильтровальных станций и т.п. Фактически, это программа на десятилетия. Дал задание до середины августа ее доработать, утвердить и быстрее приступить к реализации», – сказал Павел Жебривский.
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