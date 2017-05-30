Красногоровке подают грязную и мутную воду

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В Красногоровке жители сидят без света и тепла

В Марьинке и Красногоровке восстановят 200 частных домов

В Марьинке и Красногоровке установят новую систему очистки питьевой воды

В Красногоровке из гранатомета обстреляли магазин

Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов

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