Красногоровке подают грязную и мутную воду

В Красногоровке (Донецкая обл.) продолжаются ремонтные работы после обстрелов минувших выходных. Тогда были ранены 8 человек. А также повреждены дома, больница и школа. В городе пропала вода, так как были повреждены водопровод и канализация. О том, какая ситуация в Красногоровке сейчас, рассказал менеджер по коммуникациям международной гуманитарной миссии ADRA Максим Кицюк, сообщает «Радио Свобода».
«28 мая техническое водоснабжение уже восстановили. 29 мая местные жители рассказали, что техническая вода есть, но она грязная, мутная. Потребность в питьевой воде велика. Мы привезли и обеспечили питьевой водой около полутысячи человек. Планируем еще сюда приезжать с такими доставками», – рассказал Кицюк.
Кроме того, пострадали дома от обстрелов. По словам менеджера, людям оказали адресную помощь. Видно, что город оживает потихоньку. Идут восстановительные работы. Также представитель международной гуманитарной миссии ADRA отметил настроения у местных жителей.
«Активных жалоб у людей нет. Они уже довольно безразлично ко всему относятся. Особенно в прифронтовых населенных пунктах – Красногоровке, Марьинке. Люди просто хотят мира», – сказал он.