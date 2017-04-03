В Киевском районе Донецка проходят ремонтные работы тепловых сетей

Сегодня, 3 апреля, в Киевском районе Донецка проходят ремонтные работы по замене тепловых сетей, об этом сообщает пресс-служба «Донецкгортеплосеть». В связи с этим, с 8:00 до 16:00 будет отсутствовать теплоснабжение у потребителей по следующим адресам:
- ул. Шахтерской Славы 3, 6, 8;
- ул. Героев Труда 6, 8, 12а, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22а;
- ул. Даугавская 5, 7, 9а, 10, 15а, 16, 17а, 18;
- ул. Зуевская 6;
- ул. Новошахтинская 6, 7, 8, 11, 13;
- ул. Туманяна 1, 2;
- ул. Стартовая 4;
- ул. Нарвская 2;
- ОШ №71 по ул. Нарвская 8;
- ДК «Меридиан» по ул. Героев Труда 7;