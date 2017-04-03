В Киевском районе Донецка проходят ремонтные работы тепловых сетей

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В Донецке на три дня некоторым районам отключат горячую воду

В двух районах Донецка будет отсутствовать горячая вода

Четыре района Донецка на два дня отключат от отопления

Жители Киевского района Донецка на день останутся без горячей воды

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