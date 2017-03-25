Канализационные стоки в Константиновке очищаются лишь на 20%

Канализационные очистные сооружения в Константиновке реконструируют второй год. На некоторых трубах забили деревянные чопики, сообщает До ТеБе.
Из-за изношенности сетей и проведения реконструкции все канализационные стоки Константиновки проходят только одну ступень очистки вместо пяти.
- Фактически очистные сооружения не работают, мы выделяем твердую фракцию, и дальше стоки идут к реке Кривой Торец. Когда реконструкция будет завершена, мы сможем в полной мере наладить процесс, - рассказал Александр Шевченко - начальник очистных сооружений Константиновского водоканала.
Попасть на объект журналистам с камерой отказали, сослались на незавершенные работы. У резервуаров со стоками лежат металлические трубы диаметром 1 м, выкопанные из земли, на многих - дырки. При заключении новых труб на швах образовались трещины, их забили деревянными чопами - рассказали работники водоканала.
Канализационные очистные сооружения были построены в Константиновке в 1960-х годах. С тех пор ни разу на них не проводился капитальный ремонт. По проекту его должны завершить до конца 2017 года. Из областного экологического бюджета на реконструкцию выделено более 31 млн гривен.