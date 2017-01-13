Энергетики восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

Сегодня, после получения разрешения от военных, энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей оперативно восстановили линию электропередачи, питающую Донецкую фильтровальную станцию. Восстановленная линия также повысила надежность энергоснабжения Авдеевского коксохимического завода.
Напомним, что 11 января, в результате обстрелов была повреждена линия, питающая Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. В результате этого фильтровальная станция была обесточена полностью, также была снижена надежность энергоснабжения коксохимического завода.
«Зеленый коридор» для работы в зоне разграничения сотрудники ДТЭК Высоковольтные сети смогли получить только утром 13 января, после чего немедленно приступили к восстановительным работам.
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции энергетики восстанавливают уже более 200 раз за время боевых столкновений.