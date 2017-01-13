Энергетики восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ночь и утро в Донецке прошли без обстрелов

Энергетики Донецкоблэнерго восстановили энергоснабжение фильтровальной станции в с. Карловка

Топ за неделю 7618 1903 1141 810 761

Интересное