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В Донецкой области активно внедряется программа «Доступные лекарства»

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Общество / Здоровье
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В Донецкой области активно внедряется программа «Доступные лекарства»

В Донецкой области все больше больниц и аптек приобщаются к правительственной программе «Доступные лекарства», которая предусматривает предоставление хронически больным людям бесплатных лекарств. Также эта программа охватывает ветеранов войны и участников АТО.

Директор департамента здравоохранения Юрий Узун во время коллегии Донецкой облгосадминистрации заявил, что областная власть в достаточном количестве финансирует бесплатное лечение ветеранов Второй мировой войны и участников АТО. При этом сеть аптек, по рецептам медиков предоставляет бесплатные лекарства.

«Большая проблема с рецептами на лекарства сейчас в сельской местности, где нет профильных врачей. Рецепты пациентам могут выдавать фельдшеры, это разрешено новым законодательством. Также руководители городов и главные врачи поспособствовать тому, чтобы как можно больше аптек приобщались к программе «Доступные лекарства» и расширяли ассортимент инсулиновых препаратов», - заявил Юрий Узун.

Также он сообщил, что некоторые города области нарушают постановление Кабинета Министров о предоставлении медикаментов и питания ветеранов, находящихся на стационарном лечении. Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил, что этот вопрос требует скорейшего решения.

«Когда мы говорим о ветеранах, мы имеем в виду и ветеранов Второй мировой, и Афганистана, и АТО, других вооруженных конфликтов. Мы не должны вспоминать о них раз в год, они должны постоянно чувствовать нашу заботу и знать, что местная власть их поддержит. А эта поддержка в первую очередь касается качественного медицинского обеспечения », - отметил Павел Жебривский.


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