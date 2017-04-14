В Славянске зафиксировано бешенство: часть города на карантине

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия городского совета объявила карантин в части Славянска из-за бешенства.
Об этом сообщается на сайте Славянского городского совета.
- 9 апреля 2017 года житель Славянска заметил щенка черной масти примерно двухмесячного возраста, которого хотел взять домой. В тот момент, когда он схватил щенка, то он его укусил за левую руку. Утром 10 апреля он лично привез труп собаки в лабораторию ветмедицины. Необходимый материал доставлен в Харьковской филиала ГНИИЛДВСЭ, где и был поставлен диагноз - бешенство, - рассказали в пресс-службе.
В частности, 13 апреля Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия определила неблагоприятную зону в микрорайоне Железнодорожный и ввела карантин на два месяца.
До ТеБе