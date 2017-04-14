В Славянске зафиксировано бешенство: часть города на карантине

В Славянске школы закрываются на карантин

Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней

Школьников Краматорска снова отправляют на карантин

Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия

Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска

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