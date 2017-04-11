В Славянске активизировались клещи: пострадали уже шесть человек

Из-за значительного повышения температуры окружающей среды в Донецкой области все больше активизируются клещи, сообщает До ТеБе.
Только в течение последней недели, по словам главного специалиста эпидотдела Государственной санэпидслужбы Галины Шишовой, на территории Славянска пострадали шесть человек.
- Клещи начинают проявлять свою активность. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий с просьбой провести обработку территорий города, - сказала Галина Шишова.
Напомним, для профилактики укусов клещей людям, в первую очередь, необходимо избегать прогулок под сухостойных деревьев и на участках с высокой травой.