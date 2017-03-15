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Харьковщина и Полтавщина пригласили на оздоровление детей из Донецкой области

145 детей детей из Донецкой области отправились на отдых и оздоровление в Киевскую область

За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района

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