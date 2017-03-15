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За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района

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Общество / Здоровье
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За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района

Вчера, 14 марта, в ходе расширенного аппаратного совещания в райгосадминистрации были подведены итоги проведения оздоровления и отдыха детей Марьинского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

По данному вопросу выступила начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта райгосадминистрации Оксана Грибань, которая сообщила, что всего за 2016 год оздоровились и отдохнули 1724 ребенка. За счет бюджетных средств оздоровились 423 ребенка, нуждающихся в социальном внимании и поддержке. В пришкольных лагерях отдыха с дневным пребыванием отдохнуло 645 детей. На базе отдыха «Волна» город Курахово, в июне 2016 года отдохнуло 57 детей, где работал военно-патриотический лагерь.

Благодаря благотворительным, волонтерским организациям, бюджетов других городов, районов и областей Украины в 2016 году отдохнуло 599 детей.

Если брать оздоровление и отдых детей в осенне-зимний период, то с 01.09.2016 по 01.03.2017 год оздоровился и отдохнул 151 ребенок за счет бюджетных средств и 77 детей - за счет благотворительных, волонтерских организаций (228 детей, в основном это дети, проживающих в зоне АТО).

За счет бюджетных средств дети оздоровлялись в следующих заведениях:

- ГП «УДЦ« Молодая гвардия »(Одесса) - 97 детей (46 – г .Марьинка, 30 – город Красногоровка, 18 – село Степное, 2 – село Елизаветовка, 1 – село Дачное;

- ГП Украины «МДЦ« Артек »(Киевская обл.) - 42 ребенка (30 – город Красногоровка, 11-город Марьинка, 1 - село Константиновка)

- Заведение оздоровления и отдыха «Звездный» Мироновского района Киевской обл. - 12 детей (6 - село Георгиевка, 6 - город Курахово).

За счет благотворительных, волонтерских организаций, спонсоров других областей Украины - 77 детей (29 - город Красногоровка, 2 - город Марьинка, 38 - село Степное, 7 - село Новомихайловка, 1 – село Георгиивка).

Больше оздоровились и отдохнули детей в осенне-зимний оздоровительный период 2016-2017 г.г.: город Красногоровка - 89, город Марьинка - 59 детей, село Степное - 48, село Георгиивка - 7, село Новомихайловка - 7 , Курахово - 6, село Елизаветовка - 2, село Дачное - 1.

По состоянию на 1 марта 2017 года отдохнуло 8 детей. Село Степное в селе Хорив Острожского района Ровенской области (за счет средств спонсоров Острожского района Ровенской области 1 ребенок под опекой в настоящее время оздоравливается в ГП «УДЦ «Молодая гвардия» город Одесса).


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