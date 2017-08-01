Лента новостей

21:20
1,5 месяца работы в «серой» зоне: энергетики вернули свет в 800 домов Бахмутского района
18:18
Когда лучше покупать шубу
16:27
Донетчина: при попытке вывоза с неконтролируемой территории задержана очередная партия сигаретного фальсификата
15:31
Газодобыча в Украине показала мизерный прирост
13:04
Командира батальона «Спарта» будут судить заочно
12:44
На севере Донетчины работает новый блокпост
11:32
В этом учебном году в Мариуполе не будет опорной школы
10:01
С банковских счетов плательщиков Донетчины поступило свыше 19 млн грн НДФЛ
09:34
ДТЭК и Громада: в Курахово создают комфорт по-европейски
21:19
Пять заблуждений о правильном питании
18:41
Подбираем украшения к платью
18:20
Как получить землю переселенцам
17:26
За счет антрацита для Украины США хочет возродить свои закрытые шахты
16:41
«Артемсоль» улучшает социальные стандарты работников
15:25
За сутки жители Донетчины отдали мошенникам 75 тысяч гривен
13:39
В Донецке с начала года зафиксировано более тысячи пожаров
13:21
Белгород-Днестровский – перекресток времен
12:32
В Покровске потратили 4,5 млн грн на уход за деревьями
12:27
На Лиманщине избили журналиста, который пытался остановить драку
11:25
Что банкиры запретят украинцам
11:01
В Мариуполе стартует конкурс молодых руководителей
10:56
Реформа для среднего класса
10:53
Идут составы дальние
10:40
Владельцы автомобилей пополнили местный бюджет Донетчины на 939 тыс. гривен
10:31
В Добропольском районе двое мужчин похитили человека
00:01
Выбираем функциональное термобелье Craft(Крафт)
00:02
Особенности запуска тепличного бизнеса
23:26
Особенности получения кредита без справок о доходах: возможно ли это вовсе?
23:08
Северский Донец в Лисичанске загрязняют сточными водами
22:05
Женская одежда оптом: что стоит покупать осенью
17:45
Хранение документов
11:45
Какими достоинствами обладает соевая диета?
11:18
Донецкая таможня: внешнеторговый оборот увеличился почти на 35%
10:56
Газ для украинцев может подорожать
10:52
Как решат проблему водоснабжения Донетчины
00:32
Красивая улыбка с помощью брекетов
16:17
Риски и безопасность данных при использовании CRM систем
15:11
В Горловке открыли мемориал погибшим жителям
15:00
С 2015 года ЛДНР задолжали за свет 2,5 млрд грн, – Укрэнерго
13:15
Аваков: В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве
12:47
Право собственности на землю
12:44
Стало известно, сколько шахт закроют в ДНР
12:19
В Добропольском парке появилась таинственная скульптура
11:15
На 1 миллиард увеличились поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков Донетчины
10:07
Центр Донецка отключили от горячей воды
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В этом учебном году в Мариуполе не будет опорной школы

0
159
Общество / Образование
0
В этом учебном году в Мариуполе не будет опорной школы

Мариупольская школа № 66, которая должна стать опорной, а не откроется 1 сентября из-за того, что там до сих пор не закончен капитальный ремонт. По словам мариупольского городского головы Вадима Бойченко, сроки ремонта затягиваются из-за того, что подрядчик ранее не имел опыта работы в подобных проектах.

"Ремонт затягивается примерно на месяц, потому что подрядчик не успевает его завершить из-за недостаточного опыта. Городские же власти уже закупили оборудование, которое планировали устанавливать в школе с 15 августа ", - отметил городской голова.

Ремонтом в школе занимается ООО "МАРСТРОЙСЕРВИС". Основная деятельность предприятия - "разборка и снос зданий, земляные работы". На капитальный ремонт школы по энергосберегающим технологиям из областного бюджета выделили более 40 млн грн. К тому же более 600 тысяч гривен потратили на оформление документации.

До ТеБе


Похожие публикации

21-06-2017
В Часов Яре срывают сроки реконструкции опорной школы
18-05-2017
В Мариуполе капитально отремонтируют пять дорог
12-05-2017
В Константиновке начался ремонт дорог
24-04-2017
Когда завершится ремонт Волновахского опорной школы?
26-10-2016
В Константиновке проходит ремонт опорной школы
18-10-2016
В Часов Яре занялись ремонтом опорной школы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх