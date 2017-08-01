В этом учебном году в Мариуполе не будет опорной школы

Мариупольская школа № 66, которая должна стать опорной, а не откроется 1 сентября из-за того, что там до сих пор не закончен капитальный ремонт. По словам мариупольского городского головы Вадима Бойченко, сроки ремонта затягиваются из-за того, что подрядчик ранее не имел опыта работы в подобных проектах.
"Ремонт затягивается примерно на месяц, потому что подрядчик не успевает его завершить из-за недостаточного опыта. Городские же власти уже закупили оборудование, которое планировали устанавливать в школе с 15 августа ", - отметил городской голова.
Ремонтом в школе занимается ООО "МАРСТРОЙСЕРВИС". Основная деятельность предприятия - "разборка и снос зданий, земляные работы". На капитальный ремонт школы по энергосберегающим технологиям из областного бюджета выделили более 40 млн грн. К тому же более 600 тысяч гривен потратили на оформление документации.
До ТеБе