В Мариуполе еще две школы стали украиноязычными

Двум Мариупольским школам - №10 и №34, предоставили статус украиноязычных. Соответствующее решение было принято на сессии Мариупольского городского совета, сообщает До ТеБе.
С сентября первоклассники этих школ начнут обучение на украинском языке.
- Эти школы добавились к еще 33, которые имеют в Мариуполе статус украиноязычных. Впрочем, украинское преподавание начнется только для учащихся первых классов. Нам надо еще решить много вопросов, например, обеспечить школы необходимыми учебниками. Впоследствии украинское преподавание внедрят для всех классов, - рассказала и.о. директора департамента образования Мариупольского горсовета Инна Дарменко.