Молодежь Александровщины приняла участие в пресс - диалоге «Афганистан - осколки памяти»

Эхо афганской войны, продолжает и сейчас тревожить наши умы и сердца. В современную историю она вошла драматической страницей. Никто не забыт - ничто не забыто. Но чтобы не забыть - надо помнить. А чтобы помнить - надо знать.
Для учеников 9-х и 10 класса библиотекарями центральной районной библиотеки был проведен пресс-диалог «Афганистан - осколки памяти». Присутствующие ознакомились с пожелтевшими газетными вырезками, которые бережно хранятся в библиотеке.
На основании статьи «Тайна черного тюльпана» молодежь убедилась, что та война была коварной и грязной. За что, за какие идеалы во имя какой цели погибли десятки тысяч юношей.
Для учеников 8-Б и 6-Б классов был проведен урок памяти «Солдат войны не выбирает». Во время которого они узнали больше о стране Афганистан, о том что необъявленная война несет смерть, одевает в траур тысячи сердец, материнских сердец.
Присутствующие ознакомились с письмами воинов афганцев которые писались своим родным. Какой любовью и нежностью был наполнен каждый лист, не имеет в них ни жалоб, ни упреков, ни жалости, а есть только безграничная любовь и забота о близком человеке.
Библиотекари познакомили учащихся со стихами воинов афганцев: Александра Столбы и нашего земляка Сергея Комарницкого в которых были описаны ратные будни воинов, память о боевых друзей для которых они останутся молодыми и веселыми с жаждой жизни, любви и добра.
Нам очень хочется, чтобы поэзия выстраданная в Афганистане и об Афганистане прозвучавшая на уроке памяти, прошла через детские сердца, и они поняли, что самое страшное в мире - это война.