В школах Донецкой области появится новый предмет

Полицейские Донетчины будут преподавать в школах области новый предмет.
Занятия стартуют на этой неделе, в первые дни после каникул. Здесь не будет оценок, и нt нужно сдавать экзамены. Правоохранители будут рассказывать, как уберечься от опасности, узнавать о проблемах детей и помогать в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки.
- Это делается для того, чтобы вовремя выявить проблемы, от которых страдают дети и предупредить тяжелые последствия. Важно, чтобы дети поняли - они не одни, мы - друзья, мы способны им помочь, что бы ни случилось. Мы хотим, чтобы дети не молчали, не прятали боль в себе, а знали - достаточно позвонить на 102, и спасение придет, - отметил инициатор проекта Вячеслав Аброськин.
Такие задачи генерал поставил руководителям отдела ювенальной превенции и колл-ценра 102 Единого аналитического сервисного центра.
Так, только в этом году в колл-центр, который обслуживает Мариуполь, Краматорск, Славянск, Торецк, - обратились 22 ребенка. В 2016 году в полицию поступило 1170 вызовов от детей.
До ТеБе