В школах Донецкой области появится новый предмет

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В Славянске отменили занятия в школах и детсадах

За первые сутки колл-центр полиции обработал почти 400 вызовов

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