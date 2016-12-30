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Китай подарил школам Донетчины почти 900 компьютеров

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Общество / Образование
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Китай подарил школам Донетчины почти 900 компьютеров

В рамках соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики, школы страны получили более 23 тысяч компьютеров. Из них в Донецкую область выделено 865, общей стоимостью около 11 млн.грн.

Сейчас компьтерную технику привезли в Краматорск, откуда она будет распределяться по общеобразовательным учреждениям области.

По информации Департамента образования и науки Донецкой ОГА - в области 576 школ, но обновятся кабинеты информатики китайскими компьютерами в 63 учебных заведениях. Из них в Краматорске - это Украинская гимназия, в Дружковке - гимназия «Интеллект», ОШ №17, которая в городе определена опорной, а также ОШ №12. В Константиновке получить копмьютерное оборудования повезло 9-й, 13-й и 1-й школам.
Китай подарил школам Донетчины почти 900 компьютеров

Всего в список вошли опорные школы и специализированные учебные заведения, например, с углубленным изучением иностранных языков.

Все компьютеры школам предоставляются бесплатно. Также, на них уже установлено лицензионное программное обеспечение.

До ТеБе


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