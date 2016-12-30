Китай подарил школам Донетчины почти 900 компьютеров

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Китай подарил украинским школам компьютеры почти на 13 миллионов долларов

Украина и Китай углубляют сотрудничество в области образования

В Донецкой области откроют четыре англоязычных пришкольных лагеря

Опорным школам в Донецкой области быть - Жебривский

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