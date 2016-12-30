Китай подарил школам Донетчины почти 900 компьютеров

В рамках соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики, школы страны получили более 23 тысяч компьютеров. Из них в Донецкую область выделено 865, общей стоимостью около 11 млн.грн.
Сейчас компьтерную технику привезли в Краматорск, откуда она будет распределяться по общеобразовательным учреждениям области.
По информации Департамента образования и науки Донецкой ОГА - в области 576 школ, но обновятся кабинеты информатики китайскими компьютерами в 63 учебных заведениях. Из них в Краматорске - это Украинская гимназия, в Дружковке - гимназия «Интеллект», ОШ №17, которая в городе определена опорной, а также ОШ №12. В Константиновке получить копмьютерное оборудования повезло 9-й, 13-й и 1-й школам.
Всего в список вошли опорные школы и специализированные учебные заведения, например, с углубленным изучением иностранных языков.
Все компьютеры школам предоставляются бесплатно. Также, на них уже установлено лицензионное программное обеспечение.
До ТеБе