Украине пригрозили отменой Евровидения

Швейцарский таблоид Blick заявил, что гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре пригрозила Украине временным исключением из Евровидения из-за запрета на въезд представительницы РФ Юлии Самойловой.
"Я глубоко сожалею, что Евровидение используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать друг против друга", - цитирует сайт Дельтенре.
По ее словам, если в ближайшие несколько недель никакого решения не будет принято, то к Украине могут применить санкции вплоть до временного исключения из конкурса.
Отметим, что СМИ уже неоднократно писали, что Украина может лишиться права на проведения конкурса. Сообщалось даже, что Евровидение-2017 может принять Россия.