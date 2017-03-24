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СБУ провели спеоперацию в Авдеевке и задержали около 100 человек

СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой

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