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СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой

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Политика / Политика в Украине
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СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой

Служба безопасности Украины не видит оснований для пересмотра решения о запрете въезда в Украину российской певице Юлии Самойловой для участия в международном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Интерфакс-Украина.

"Мы свое слово сказали. Мы сделали то, что должны были сделать. Конечно, сейчас это решение... пытаются раскручивать российские пропагандисты", - сказал он журналистам в Киевской области в пятницу.

Тандит добавил, что теперь Россия будет пытаться дискредитировать решение СБУ о запрете въезда Самойловой, принятое в рамках украинского законодательства - из-за того, что она посещала аннексированный Крым.

"Мы будем делать все, чтобы мероприятия в Киеве состоялись (Евровидение - ред.) и были безопасными", - также заверил он.



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