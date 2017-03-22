Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России

В СБУ приняли решение запретить на три года въезд в страну представительницы России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала она.
Европейский вещательный союз (EBU) ранее прокомментировал информацию о подготовке документов о запрете въезда в Украину Самойловой.
"Мы ожидаем, что решение может быть найдено и что каждая делегация сможет приехать в Украину для участия", - заявили в EBU.
По мнению вещательного союза, этот вопрос должны решать власти Украины.
"Европейский вещательный союз полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями, с которыми у нас был хороший диалог с июня", - добавили в EBU.