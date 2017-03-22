Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России

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Украинцам могут запретить въезд в Россию без загранпаспортов уже в этом году?

Украина запретила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет

Беларусь ограничила въезд украинцев: теперь только по загранпаспорту

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