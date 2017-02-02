В Авдеевке установилась относительная тишина

В Авдеевке установился относительный режим тишины, заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в Facebook.
При этом он отметил, что обстрелы на окраинах Авдеевки и по позициям украинских военных продолжаются.
"Сейчас в #Авдеевка относительная тишина. Бахкают по окрестностям и по позициям наших военных. К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место порыва ЛЭП потому что российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня", - написал Жебривский.