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В Авдеевке установилась относительная тишина

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Политика / Политика в Украине
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В Авдеевке установилась относительная тишина

В Авдеевке установился относительный режим тишины, заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в Facebook.

При этом он отметил, что обстрелы на окраинах Авдеевки и по позициям украинских военных продолжаются.

"Сейчас в #Авдеевка относительная тишина. Бахкают по окрестностям и по позициям наших военных. К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место порыва ЛЭП потому что российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня", - написал Жебривский.


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