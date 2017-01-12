Чудо по-американски: Чего стоит ожидать от 45-го президента США Дональда Трампа



Стали известны официальные итоги длительной и очень скандальной президентской гонки Америки 2016 года. Противоборствующие кандидаты на протяжении всей кампании шли практически вровень, периодический лишь на шаг вырываясь вперед. Поэтому до самого конца сохранялась острая интрига ее исхода, что предопределяло и неопределенность вектора дальнейшей политики США.



20 января 2017 года состоится инаугурация Дональда Трампа, 45 президента США. Что готовит Америке и всему миру его приход к власти? Дональд Трамп, занимающий 113 место в рейтинге журнала Forbs, владеет состоянием порядка 3,7 млрд. долларов США. Окончив военную академию, но мечтая сделать карьеру в кино, Трамп сознательно выбирает сферу недвижимости и финансов, пишет Headnews.org. Начав работать в небольшой строительной фирме отца, будущий президент США проходит долгий путь карьерного роста до крупного инвестора и владельца отелей, казино, деловых центров.

Профессиональная хватка, упорство и интуиция не раз помогали Трампу сменять кризисы и падения в карьере этапами небывалых взлетов. Будущий президент США снимался в кино, вел телевизионные передачи, выступал в качестве продюсера многих проектов, активно участвовал в политической жизни страны.



Дональд Трамп позиционирует себя противником участия США в войнах на Ближнем Востоке. Он откровенно называет действующую политику страны агрессивной и порождающей хаос. Трамп не признается в открытой любви к российскому президенту В. Путину, но готов объединить усилия в борьбе с запрещенной группировкой ИГИЛ.



Очень жестко в своей предвыборной речи будущий президент отозвался о мигрантах, в частности, из Мексики. Трамп неоднократно заявлял о планах по строительству стены, отделяющей США от этой латиноамериканской страны. Кроме того, в его планах есть и беспрецедентное ужесточение мер по борьбе с нелегальными мигрантами.



Удивительно, но достаточно лоялен будущий президент по отношению к сексуальным меньшинствам, призывая сделать Америку более безопасной для них.



Успешный финансист планирует вывести экономику страны на новый уровень развития, вернув производственные мощности, распределенные по всему миру, обратно в США. Это предоставит дополнительные рабочие места американцам и станет шагом на пути в борьбе с бедностью, о которой заявлял 45 президент в рамках предвыборной гонки.



Лишь время продемонстрирует реальность планов и обещаний Дональда Трампа. Остается надеяться на то, что все они не превратятся лишь в популистские заявления, а будут направлены на борьбу с терроризмом, урегулирование военных кон пиктов, налаживание экономических связей между странами.