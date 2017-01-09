В Германии допустили развал Евросоюза

Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности распада Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает Reuters.
Отметим, что Габриэль является возможным соперником Ангелы Меркель на предстоящих выборах канцлера ФРГ.
Габрэиль заявил, что позиция Берлина по стабилизации еврозоны "оставила ее разделенной более, чем когда-либо", и что теперь перспектива развала ЕС больше не выглядит чем-то, что невозможно представить.
"В этом случае наши дети и внуки нас проклянут, потому что сейчас Германия - главный выгодоприобретатель в ЕС и в экономическом, и в политическом плане", - подчеркнул политик.
Министр назвал попытки Франции и Италии удержаться в рамках положенного дефицита политическими рисками для европейских стран.