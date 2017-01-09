В Германии допустили развал Евросоюза

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Европейские чиновники: Бойкот? Какой бойкот? Это полное недоразумение…

Европа не должна преграждать путь Украине в Таможенный союз, - вице-канцлер Германии

Европа не хочет новых санкций против России - Минэкономики ФРГ

Топ за неделю 5878 5838 3746 1977 1828

Интересное