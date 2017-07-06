В Великоновоселковском районе проводились командно-штабные учения

Согласно плану проведения совместных командно-штабных учений по территориальной обороне, 6 июля, на территории Великоновоселковского района проводилось боевое слаживание отрядов территориальной обороны, в ходе которых отрабатывались вопросы размещения личного состава, распределение сил и средств ведения оборонительных и охранных действий подразделений.
Выполнялись учебные упражнения по занятиям мест несения службы, обращение с оружием, действий в чрезвычайных ситуациях.
Личный состав действовал уверенно, профессионально, настойчиво овладел нелегкие военные задачи.