В Донецкой области восемь ветеранов АТО станут чиновниками

Ветераны АТО идут на государственную службу. В Донецкой области завершился очередной этап проекта «За ветеранов к власти» - 20 участников АТО в течение шести месяцев изучали тонкости работы госслужащих, сообщает До ТеБе.
Проект «За ветеранов к власти» в Краматорске внедряла общественная организация «Студенная». В течение полугода лекции проходили на базе Центра психосоциальной адаптации «Рядом» за счет средств USAID. Проект стартовал в Киеве еще в 2016 году. Тогда в нем приняли 60 ветеранов АТО.
- Эта история началась с одного такого очень успешного примера в Киеве, в Киевской городской государственной администрации. Ветеранская общественность интегрировала своего представителя Сергея Шаленко в управление социальной защиты, и он там показал превосходные результаты, - рассказывает координатор проекта «За ВДВ» Оксана Иванцова.
Участники проекта стажировались в структурных подразделениях Донецкой облгосадминистрации и органах местного самоуправления. Первая стажировка для тех, кто желает попасть на госслужбу, состоялось при поддержке Донецкой ОГА.
- Пожалуй, нигде еще такого не было, чтобы на госслужбу можно было прийти и посмотреть, как там работают люди, увидеть этот механизм изнутри. Потому что для многих государственная служба - это какой-то такой мифический зверь, которого все видят - вот госслужащие, вот ходят на работу, - а что они там делают, чем они занимаются и почему такие результаты, никто даже не мог догадаться, - говорит участник проекта Алексей Назаров.
Сейчас 8 из 20 участников проекта планируют в дальнейшем работать госслужащими. Увидев работу изнутри, нынешние выпускники проекта имеют свое видение работы должностными лицами. Говорят, что главное - изменить отношения между гражданами и государственными органами.
- Чтобы изменить ту систему, о которой все говорят, и увидеть те реформы, которые всем нужны, на это нужно три аспекта, как я считаю - это мотивация и желание, воля и знания. Видимо, чиновникам, которые работают 20-30 лет, где-то не хватает воли, где-то не хватает какой-то мотивации. Все просто. Просто надо прежде взять на себя ответственность и что-то сделать, - считает еще один участник проекта Владимир Рыбалкин.
Каждый из выпускников проекта теперь может принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей в департаментах и управлениях облгосадминистрации и других учреждений. Однако никаких привилегий при проведении конкурса перед другими они не будут иметь.