Лента новостей

14:21
В Красногоровке произошла вспышка менингита: умерла 16-летняя девушка
13:20
В Покровске начнет функционировать новое подразделение таможенного оформления
13:10
Иностранных инвесторов приглашают пожить в Украине
13:05
В Енакиево горел металлургический завод
12:49
В Донецкой области мужчина за изнасилование получил 6 лет тюрьмы
11:54
За пять месяцев легализован труд почти 8 тыс. жителей Донецкой области
11:49
Одежда оптом – самый выгодный бизнес!
11:44
В Донецкой области восемь ветеранов АТО станут чиновниками
11:31
Строить по-новому: Законодательные изменения и перспективы
23:28
Этим летом в Славянске появятся 12 тренажерных площадок: работы уже ведутся
23:20
Модное женское пальто осень-зима 2017/2018
20:23
60% украинцев против запрета российских сайтов
20:07
Lenovo Vibe K5 Plus - бюджетный смартфон с неплохими характеристиками
17:04
В мире уже забыли об Украине - Томбинский
16:41
В Великоновоселковском районе прошли выпускные вечера
16:29
"Фантом" предотвратил попытку незаконной перевозки с ДНР строительного инструмента
15:33
«Нафтогаз» возьмётся за модернизацию ГТС
15:29
Как в Часов Яре праздновали День молодежи
15:13
Молодежь Александровщины поздравили с праздником
15:07
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
14:22
На Луганщине строят дом для переселенцев
13:42
В Краматорске осудили организаторшу «референдума»
13:22
В ДНР началась вступительная кампания-2017
13:09
По каким критериям выбирать летний халат?
13:01
Инвестирование в Форекс – актуально и прибыльно!
12:53
На выходных в Донецкой области утонули два человека
11:52
Порошенко ждет уголь из США, который ему "впарил" Трамп
11:35
Аграрии Донетчины перечислили свыше 50 миллионов гривен единого налога
11:22
В Краматорске появилось общественное пространство для молодежи
10:50
Восточная развязка
00:02
В Краматорске на пешеходном переходе легковушка сбила двух женщин и ребенка
23:25
Летние напитки: охлаждайся вкусно
15:57
Торецк на грани экологической катастрофы
15:24
Южно-Донбасский водопровод несет тысячи потерь воды каждый час
15:15
«Горизонт 2020». Что мешает полноценной реализации программы
15:12
Развитие экономической модели Китая
12:52
Крупные и мелкие компании: различия в трудоустройстве
22:21
Фильм «Неприкасаемые» (1+1) – шедевр французского кино
21:51
Специалистам «Центра безопасности граждан» в Донецкой области вручили специальную пожарную одежду
21:38
В Краматорске состоялось совещания касательно безвиза
21:27
Фильмы про наводнения считаются наиболее зрелищными
17:26
На Донетчине таможенники помогли разоблачить схему незаконной поставки товаров на временно неподконтрольную территорию
13:31
В Бахмуте одновременно собирают подписи в поддержку и против мэра города
13:18
Важность витаминов для организма человека
13:02
На «Азоте» в Северодонецке запустят 2 цеха
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В Донецкой области восемь ветеранов АТО станут чиновниками

0
222
Политика / Политика в регионе
0
В Донецкой области восемь ветеранов АТО станут чиновниками

Ветераны АТО идут на государственную службу. В Донецкой области завершился очередной этап проекта «За ветеранов к власти» - 20 участников АТО в течение шести месяцев изучали тонкости работы госслужащих, сообщает До ТеБе.

Проект «За ветеранов к власти» в Краматорске внедряла общественная организация «Студенная». В течение полугода лекции проходили на базе Центра психосоциальной адаптации «Рядом» за счет средств USAID. Проект стартовал в Киеве еще в 2016 году. Тогда в нем приняли 60 ветеранов АТО.

- Эта история началась с одного такого очень успешного примера в Киеве, в Киевской городской государственной администрации. Ветеранская общественность интегрировала своего представителя Сергея Шаленко в управление социальной защиты, и он там показал превосходные результаты, - рассказывает координатор проекта «За ВДВ» Оксана Иванцова.

Участники проекта стажировались в структурных подразделениях Донецкой облгосадминистрации и органах местного самоуправления. Первая стажировка для тех, кто желает попасть на госслужбу, состоялось при поддержке Донецкой ОГА.

- Пожалуй, нигде еще такого не было, чтобы на госслужбу можно было прийти и посмотреть, как там работают люди, увидеть этот механизм изнутри. Потому что для многих государственная служба - это какой-то такой мифический зверь, которого все видят - вот госслужащие, вот ходят на работу, - а что они там делают, чем они занимаются и почему такие результаты, никто даже не мог догадаться, - говорит участник проекта Алексей Назаров.

Сейчас 8 из 20 участников проекта планируют в дальнейшем работать госслужащими. Увидев работу изнутри, нынешние выпускники проекта имеют свое видение работы должностными лицами. Говорят, что главное - изменить отношения между гражданами и государственными органами.

- Чтобы изменить ту систему, о которой все говорят, и увидеть те реформы, которые всем нужны, на это нужно три аспекта, как я считаю - это мотивация и желание, воля и знания. Видимо, чиновникам, которые работают 20-30 лет, где-то не хватает воли, где-то не хватает какой-то мотивации. Все просто. Просто надо прежде взять на себя ответственность и что-то сделать, - считает еще один участник проекта Владимир Рыбалкин.

Каждый из выпускников проекта теперь может принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей в департаментах и ​​управлениях облгосадминистрации и других учреждений. Однако никаких привилегий при проведении конкурса перед другими они не будут иметь.


Похожие публикации

21-04-2017
В Бахмуте открылись соревнования Всеукраинской спартакиады среди ветеранов
26-09-2016
В Донецкой области стартовал проект «За ВДВ»
6-07-2016
ПРООН реализует в Донецкой области еще один проект по восстановлению эффективного управления
27-04-2016
Завершился проект «Формирование стратегии молодежной политики города Самбор и города Краматорск»
31-03-2016
В Краматорске откроют Центр психосоциальной адаптации для ветеранов АТО
31-10-2013
Виктор Янукович: Государство будет делать все, чтобы ветераны постоянно чувствовали заслуженную заботу

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх