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Павел Жебривский: «Наша общая задача - выйти на государственную границу Украины»

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Политика / Политика в регионе
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Павел Жебривский: «Наша общая задача - выйти на государственную границу Украины»

Председатель Донецкой Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский посетил украинских воинов, которые участвуют в антитеррористических операциях и ознакомился с условиями их службы и быта. Также глава Донецкой принял участие в торжественном открытии двух современных спортивно-тренажерного площадок, приобретенных облгосадминистрацией для наших военных и подарил военнослужащим футбольные мячи и другой спортивный инвентарь.

Обращаясь к собравшимся Павел Жебривский отметил, что областная администрация делает все возможное для улучшения быта украинских защитников.

«Похожие тренажерные комплексы в ближайшее время будут сведены в Мариуполе, Краматорске, Славянске и других городах региона, где есть военные части», - сообщил Павел Жебривский.

Кроме того, он добавил, что в прошлом году Донецкая ОГА выделила 50 млн. гривен для приобретения современного военного оборудования.

В свою очередь руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Сирский от имени украинских военных поблагодарил Павла Жебривского за постоянную поддержку и помощь в улучшении материально-технической базы воинских частей, привлеченные к проведению антитеррористической операции и выразил надежду, что такое плодотворное сотрудничество будет продолжаться.


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