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Не пройдёт и полвека…

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Главная / Технологии
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Не пройдёт и полвека…

Технический прогресс существенно облегчает жизнь и необратимо меняет её. Роботы, виртуальная реальность, 3D печать, криптовалюты, генная инженерия из области сенсаций переходят в разряд привычек. Все ли они повлияют на картину мира положительно? Какими мы станем спустя 50 лет? О чём предупреждают нас последствия развития цивилизации на данном этапе?

Виртуальный мир, виртуальные чувства


Социальные связи из области реальности переходят в виртуальный мир. Через интернет можно вызвать такси, найти занятие на вечер, заказать любые товары. По данным Международного союза электросвязи, число пользователей интернета в 2016 году перешагнуло за 3,5 млрд. То есть уже миллиарды землян предпочитают общаться виртуально. Социальные сети и мессенджеры создают для этого удобную среду. Оборотная сторона такого комфорта — растущая асоциальность пользователей. Психологи предупреждают: уход от прямых контактов может привести к распространению так называемого кризиса идентичности и проблемам с эмпатией. Беднеет язык, ведь интернет-сленг существенно упрощает многие понятия, лишая нашу речь оттенков. Кроме того, мы слишком доверяем телефону, планшету, гаджеты становятся для нас важнее живых людей. А возможность «выключить» несогласного собеседника одним кликом отучает от критичности мышления.

Генная инженерия: эффект непредсказуем


Основатели генной инженерии получили Нобелевскую премию по медицине в 1958 году, а через полвека их последователям удалось «отредактировать» гены мышей, инфицированных ВИЧ. Генно-модифицированная соя, по утверждению магнатов «Монсанто», спасёт мир от голода. Но растения-трансгены могут передать свои свойства диким сородичам, и тогда человечество получит супер-сорняк, способный повсеместно вытеснить полезные культуры. Да и как поведут себя изменённые гены в долгосрочной перспективе, неизвестно: методы исследования и сроки внедрения изобретений в этой сфере слишком грубы для столь тонкой области биологической жизни. Хорошо ещё, если учёные не вернутся к попыткам «выведения» идеального человека при помощи экспериментов с генофондом…

Большой брат из каждого утюга


Новые технологии так и норовят улучшить наш быт. Автоматизирована доставка продуктов и билетов, заказать еду может умный холодильник, а умный телевизор помнит ваши любимые передачи и записывает их для вас. Вызывают неподдельный восторг умные дома, умеющие функционировать без вмешательства хозяев. Но риск такого доверия к электронным помощникам просматривается уже сейчас. Анализ данных, которые мы с их помощью сознательно или невольно передаём в «общее пользование», может помочь узнать о нас слишком много. И управлять нами. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром.

Экологический апокалипсис


Появление технологий очистки воды и переработки мусора внушает надежду, что человечество одумалось. Но «ошибки молодости» и другие эксперименты повлияли на климат. Парниковый эффект, разрушение защитного слоя озона — глобальное следствие загрязнения атмосферы отходами нашей хозяйственной деятельности. Рост населения планеты наряду со «старением» Европы раскручивает миграционные процессы. По оценке ООН, от 24 до 700 млн человек до 2030 года сменят место своего пребывания. Ископаемых энергоресурсов человечеству хватит лет на 50; подготовить им замену — задача ближайшего десятилетия.

Глобализация против мира


При такой масштабной миграции всё острее будет становиться проблема разницы культур. В рамках нынешних глобализационных процессов неизбежны межцивилизационные конфликты; например, с приверженцами ислама, которые наращивают своё присутствие в Европе, зачастую не собираясь вкладываться в её развитие. А безуспешные попытки насаждать демократию в арабских странах Ближнего Востока, напротив, вызывают иммунитет к ней. Очаги напряжённости возникают по всему миру.

Роботы начинают и выигрывают


Роботы умеют всё больше и уже способны заменить человека в самых разных областях деятельности. При таких темпах развития техники уже к 2055 году около половины рабочих мест во всём мире могут оккупировать андроиды. Чем же займётся человек? Возможно, тем, чему никак не удастся обучить роботов. Спасение — в способности учиться и повышать квалификацию, в новых профессиях, где фактор «человечности» услуг перевесит удобство механизмов…

Сбережения без инфляции


Многие страны всерьёз подумывают ввести в обиход электронные деньги. В одном из венских банков уже можно, к примеру, обменять евро на биткоины. Вебмани и другие виртуальные денежные службы готовы помочь рассчитаться за коммунальные услуги или пополнить телефон. Эксперты предупреждают: банки изучают уязвимость и возможности использования криптовалют, но мировая экономика ещё не готова полноценно функционировать без реальных денег, включая необходимость их эмиссии в периоды кризиса. И всё же криптовалюты способны завоевать позиции в глобальной финансовой системе.

Zavarnik


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