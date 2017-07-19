В Донецкой области новый начальник полиции

Вячеслав Аброськин станет заместителем председателя Нацполиции. Руководителем полиции Донетчины назначен его заместитель Виталий Невгад. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По словам главы МВД, Вячеслав Аброськин достойный офицер и с первых дней войны работает в Украине в горячих точках, а возглавляемый им регион - Донецкая область - один из самых низких уровней преступности в стране.
«Внедренная новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения, дала феноменальный эффект. Парадоксально, но Мариуполь - один из самых безопасных городов страны», - подчеркнул Арсен Аваков.
Кроме того, сегодня, 19 июля, Арсен Аваков сообщил, что на должность руководителя Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области назначен полковник полиции Виталий Невгад, ранее работавший заместителем главы полиции области.
До ТеБе