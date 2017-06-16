Декларирование «с нуля»

В текущем году Украина может получить закон о всеобщем декларировании доходов. Если такой законопроект будет разработан и принят, нулевое декларирование ожидает всех украинцев как физических лиц уже с 2018 года. Мера, как предполагается, будет добровольной.
Полный контроль с одной стороны…
В декларациях придётся указать имеющуюся национальную и иностранную валюту, движимое и недвижимое имущество, ценности. Если ваша наличность не превысит некой суммы, налог с неё платить не придётся. На всё, что свыше лимита, — налог по сниженной ставке. По замыслу реформаторов, информация будет тайной, а декларанту гарантируют отсутствие штрафов или преследования.
Вроде бы ничего страшного, если бы не планы правительства в дальнейшем ввести тотальный контроль расходов. И вот тогда, если окажется, что семья тратит больше, чем зарабатывает официально, вас ждут не только объяснения, но и штрафы, и пересмотр налогов.
Проект ещё не зарегистрирован в Раде, да и пороговая сумма пока обсуждается, как и прочие нюансы. Многие эксперты считают излишним всеобщее декларирование и предлагают установить минимальный доход, при котором не нужно заполнять декларацию. Возможно, от этого «освободят» пенсионеров. А из расходов предложено учитывать лишь особо крупные покупки. В данный момент депутаты спорят о точке отсчёта «особой крупности»: 50 тысяч гривен или брать выше?
Комитет налоговой политики позиционирует декларирование как проверенный способ вывести экономику из тени. Усилить налоговое давление на граждан он не должен, считают законодатели.
«0» в графе доходов
Практика периодической подачи нулевых деклараций существует во многих странах. В США система не обязывает отчитываться о доходах того, кто имеет годовой доход ниже определённого минимума. Даже индивидуальный предприниматель, заработавший за год менее $400, декларацию может не подавать. А можно подать декларацию, указав «0» в графе дохода. Это делают, например, те, кто рассчитывает на помощь по линии различных федеральных программ.
Отсутствие истории подачи деклараций может не понравиться кадровой службе государственных организаций или кредитному эксперту в банке. Желание «засветить» свои доходы или же их отсутствие положительно характеризует гражданина. Аудит налоговой информации может проводиться, но только за последние три года. Проверить же тех, кто не подаёт налоговые декларации, могут за неограниченный временной отрезок.
В Италии периодически проводятся кампании по нулевому декларированию. В 2015 году такая кампания проходила в десятый раз и позволила вернуть в бюджет около 2 млрд евро. Успешным был и опыт Ирландии в 1998 году, но он касался только подоходного налога. Бюджет страны тогда получил свыше $1 млрд. Амнистии капиталов в Аргентине и Франции в 1980-е годы существенных результатов не дали.
Франция внимательно контролирует расходы граждан и сверяет их с декларациями. Налоговики активно обмениваются информацией с таможней и полицией. Все данные проходят многоступенчатую проверку, а подозрения может вызвать даже внезапное увеличение расходов на няню. В поле зрения государства находится всё: информация с работы, сделки по недвижимости, другие покупки. Специальный отдел Национальной дирекции налоговых расследований ежедневно просматривает рубрики объявлений о купле-продаже, найме и светскую хронику. Элитой и крупными политиками занимается особая служба — Национальная дирекция проверки налоговой ситуации.
В Польше и Латвии первый этап нулевого декларирования выявил неготовность населения, множество поданных с опозданием и ошибочных деклараций, противоречий в оценке имущества и активов. Сейчас система работает, а для чиновников стала фактором общественного контроля. Известны примеры, когда, «забыв» внести имущество в декларацию, чиновник покидал свой пост. В Латвии положительную роль сыграло снижение налога на 15 % при легализации дохода, но в ответ на требование в обязательном порядке вносить наличные на банковский счёт латыши предпочли срочно вложить средства в недвижимость, стоимость которой сложнее оценить.
Обнародовать или перепрятать?
Налоговая амнистия субъектов декларирования может стать шансом узаконить содержимое «кубышек» украинцев, считают некоторые эксперты. Кроме того, это способ получить льготы при налогообложении, например, в случае, если дети декларанта учатся на платных отделениях вузов или он выплачивает кредит. Такие льготы уже есть, просто о них многие не знают.
Критики декларирования говорят, что причина наших бед — не только в нежелании «делиться» с государством, но и в том, что обнародование данных может представлять опасность для владельца имущества. Практика продажи «секретных баз данных» широко известна. А штрафы за излишки наличности чреваты недовольством тех, кто получает зарплату «в конвертах», и трудностями для работодателей.
Уверенности в том, что украинцы дружно побегут отчитываться, нет. В 2014 году попытка налоговой амнистии юрлиц почти не заинтересовала целевую аудиторию. Да и презрительное отношение чиновников к процессу декларирования их доходов — плохой пример. Публичное возмущение результатами — вот и всё, чем это кончилось. А что будет с теми, у кого нет связей и депутатской неприкосновенности?
Не приходится сомневаться, что люди воспримут этот ход как попытку выехать за их счёт. Да и такая масса деклараций, хоть цифровых, хоть бумажных, вызовет коллапс налоговой службы.
Без сомнения, эти усилия могут принести какую-то пользу в случае либерализации налоговой политики. Но надеяться, что без принятия либерального Налогового кодекса нововведение будет иметь успех, — по меньшей мере наивно. Для вывода из тени сбережений населения необходима гарантия их безопасности…
Zavarnik