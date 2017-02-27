Стабилизация на безналичном валютном рынке, дефицит Пенсионного фонда - итоги прошедшей деловой недели

Стабилизация на безналичном валютном рынке, очередное валютное послабление от НБУ, повышение «минималки» снижает дефицит Пенсионного фонда, присоединение Украины к программе ЕС по поддержке бизнеса COSME — эти и другие новости были важны для бизнес-сообщества на прошлой неделе.
Межбанк: доллара хватает
Прошедшую неделю безналичный валютный рынок начал с подорожания американской валюты на 0,03 грн.
В понедельник, 20 февраля, торги стартовали с 27,0–27,05 грн/$. Сессия проходила с минимальной активностью и волатильностью. Ввиду завершения налогового периода на межбанке больших распродаж валюты не предвиделось. Дополнительной причиной пассивности торгов стал выходной в США. Поскольку наблюдался баланс спроса и предложения, НБУ в торги не вмешивался. Завершились торги подорожанием «американца» на 0,02 грн при курсе 27,01–27,05 грн/$.
Во вторник, 21 февраля, МВБ стартовала с незначительного — на 0,02 грн — роста доллара и в диапазоне 27,03–27,07 грн/$. Хотя торговалась валюта в достаточно узком диапазоне, её нехватки не ощущалось, и рынок самосбалансировался. В такой ситуации вмешательство регулятора не потребовалось. Аграрии-экспортёры не дали образоваться дефициту валюты, и по итогам дня курс сохранился на уровне понедельника — 27,03–27,05 грн/$ при объёме сделок $239,3 млн.
Среда, 22 февраля, принесла снижение «зелёного» на 0,03 грн до 26,97–27,02 грн/$. Давление продавцов валюты в первой половине дня привело к снижению курса до уровня 26,95–26,97 грн/$. После обеда на торгах появился НБУ и провёл интервенцию в форме «запроса наилучшего курса». Это закрепило котировки на уровне 26,93–26,97 грн/$, с которым межбанк и закрылся. Снижение безналичного доллара составило в среду 0,08 грн.
Четверг, 23 февраля, принёс доллару небольшой рост на 0,02 грн, и межбанк стартовал с 26,90–26,95 грн/$. Впрочем, достаточно быстро курс сполз до 26,90–26,91 грн/$. Продолжающаяся тенденция на снижение спроса на валюту спровоцировала её профицит. Многие продавцы придерживали доллар в ожидании НБУ, но регулятор не пожелал ждать снижения курса и объявил аукцион на покупку $50 млн. По факту ему было предложено только $15,7 млн, из которых регулятор купил $12,5 млн по курсу 26,93 грн/$. После аукциона котировки остановились на уровне 26,90–26,92 грн/$, и на этих показателях торги закрылись. В итоге доллар потерял 0,05 грн, объём торгов составил $312,8 млн.
Пятница, 24 февраля, стартовала на МВБ с 26,90–26,93 грн/$. Особого изобилия валюты с утра не наблюдалось. Возможно, по этой причине котировки постепенно подросли до 26,99–27,04 грн/$. Впрочем, к обеду на рынке появились крупные продавцы валюты и снизили котировки до 26,96–26,99 грн/$. Финишировали пятничные торги на 26,92–26,95 грн/$, с подорожанием «зелёного» на 0,03 грн и объёмом сделок $246,8 млн.
По прогнозам финансистов, на текущей неделе ситуацию на валютном рынке будут определять валютная выручка аграриев и завершение налогово-бюджетного периода. Вполне вероятен спрос на валюту под предстоящую репатриацию дивидендов. На первую половину недели прогнозируется курс в районе 27,0 грн/$, но уже к началу марта он может достигнуть 27,15–27,20 грн/$.
Финрынок: надзор усиливается
НБУ отменил обязательную продажу поступлений в валюте от нерезидентов, если это денежное обеспечение участия в аукционах, торгах или тендерах. Также регулятор предоставил банкам возможность покупать иностранную валюту для своих клиентов и разрешил не учитывать её в общую сумму остатков на счетах резидента. Кроме того, теперь банки могут покупать валюту для клиентов, если остаток на счёте клиента меньше $100 тыс. По мнению чиновников НБУ, это нововведение будет способствовать росту объёмов продаж продукции украинских производителей на внешних рынках.
На прошлой неделе регулятор своим письмом потребовал от банков проводить более тщательный анализ операций клиентов. Это стало результатом проверок ряда финучреждений, показавших наличие там рисковых операций. По рекомендации НБУ, от банковских работников требуется не только проводить проверку документов всех новых клиентов на бумажных носителях, но и запрашивать информацию о них у коллег-банкиров.
Банковский рынок продолжает терять участников. Так, НБУ с подачи ФГВФЛ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО «Фортуна-банк» и «Платинум Банк».
Серьёзные требования теперь будут предъявляться к деятельности ломбардных учреждений. Вступило в силу решение Нацкомфинуслуг, согласно которому ломбарды обязаны увеличить собственный капитал с нынешних 200 тыс. грн сразу до 500 тыс. грн, а при наличии обособленных точек продажи — до 1 млн грн. При этом Нацкомфинуслуг не прогнозирует резкого или значительного сокращения количества ломбардных учреждений. В ведомстве считают, что повышение капитала позволит ломбардам более успешно конкурировать на финансовом рынке с компаниями, которые предоставляют аналогичные услуги.
Экономика: пока держимся
Продолжается эпопея с переговорами с МВФ по поводу получения Украиной очередного транша. Как сообщают в Фонде, окончательного и согласованного варианта меморандума пока что нет. По мнению чиновников МВФ, это вполне рабочая ситуация, поскольку подписание такого документа требует тщательной подготовки и согласования всех заинтересованных сторон. МВФ продолжает работу со всеми подписантами документа, в частности, с Минфином, Кабмином, НБУ и АП.
В правительстве сообщили, что считают нецелесообразным полную продажу госпредприятий, которые представляют стратегический интерес и у которых имеются уникальные производственные технологии. Вместе с тем чиновники из Кабмина допускают продажу небольших пакетов акций госпредприятий, имеющих стратегическое значение, для привлечения иностранных инвесторов. Напомним, на сегодня в Украине насчитывается около 3,5 тыс. предприятий государственной формы собственности.
Похоже, что прогнозы скептиков по поводу малоэффективности повышения минимальной зарплаты не оправдываются. По информации из Кабмина, на фоне повышения «минималки» дефицит Пенсионного Фонда, составляющий более 140 млрд грн, начал уверенно снижаться. В правительстве считают, что это стало результатом выполнения соответствующего решения об увеличении до 3200 минимальной зарплаты не только в бюджетной сфере, но и в негосударственном секторе экономики.
Правовые новости недели
Украина ратифицировала соглашение о присоединении к программе ЕС по поддержке бизнеса COSME. Теперь у МСБ появится доступ к европейским рынкам. Участие Украины в этой программе даст возможность украинскому бизнесу привлечь средства и нематериальные ресурсы из ЕС, ускорит их выход на глобальный рынок и укрепить торговые связи с компаниями из Европы.
Кабмин на прошлой неделе утвердил Порядок распределения бюджетных дотаций для аграриев. Предприятия АПК, основным видом деятельности которых является животноводство, выращивание винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свёклы, получили право на бюджетную дотацию. Она будет выплачиваться ежемесячно и автоматически, пропорционально уплаченной сумме НДС, но в пределах выделенных ассигнований на текущий месяц.
Правительство утвердило Порядок ведения Реестра предприятий, принимающих участие в процедуре урегулирования задолженности за энергоносители. Благодаря такому реестру предприятия тепло- и водоснабжения смогут начать урегулирование своей задолженность перед НАК «Нафтогаз» за потреблённые энергоносители и запустить процесс реструктуризации долгов.
НКРЭКУ своим постановлением утвердила Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа. Теперь все предприятия, которые работают на нефтегазовом рынке, должны получить новые лицензии. Для этого им необходимо предоставить соответствующее заявление и документацию, а также соответствовать критериям, определённым Лицензионными условиями.
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