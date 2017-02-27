Стабилизация на безналичном валютном рынке, дефицит Пенсионного фонда - итоги прошедшей деловой недели

Гривна на межбанке упала до 9,40 грн за доллар

Торги по доллару на межбанке закрылись на уровне 11,90 / 12,00

На межбанке подскочили доллар и евро

В Украину стало поступать больше долларов

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.