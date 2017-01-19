В Украине снова подорожает коммуналка

Какими будут тарифы на газ с апреля

Что с «коммуналкой»: свет опять подорожал, а за долги хотят штрафовать

Сколько мы заплатим за коммуналку в 2016 году

Сколько в 2016-м придется платить за коммуналку: когда и на сколько вырастут тарифы

С 1-го сентября украинцам поднимут тариф на электричество

«Донецкгорводоканал» обнародовал новые тарифы на воду