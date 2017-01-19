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В Украине снова подорожает коммуналка

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Главная / Финансы
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В Украине снова подорожает коммуналка

В Украине с первого марта значительно подорожает свет. По решению Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вместо 71,4 копеек за кВт*час украинцам придется платить 90 копеек.

От тарифа на электроэнергию, как поясняют в комиссии, зависит и тариф на холодную воду. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, что, насколько и почему подорожает для украинцев.

С первого марта за свет придется платить по-новому


Украинцы платят за свет по трем тарифам: при потреблении до 100 кВт*час (71,4 копейки), при потреблении от 100 до 600 кВт*час (129 копеек), при потреблении более 600 кВт*час (163,8 копейки). Уже с первого марта при потреблении до 100 кВт*час придется платить 90 копеек, каждый следующий киловатт обойдется в 168 копеек. При этом отдельного тарифа для тех, кто потребляет более 600 кВт*час, не будет.

К примеру, семья, которая каждый месяц тратит 200 кВт*час электроэнергии, на данный момент платит за свет 258 гривен. Уже в марте за этот же объем энергии придется заплатить 336 гривен.

Подорожание также почувствуют украинцы, которые используют для подогрева воды электрический бойлер. К примеру, чтобы подогреть кубометр воды бойлером на 80 литров придется потратить 46,25 кВт*час и заплатить за куб холодной воды.

До подорожания подогретый бойлером куб воды стоит 73,3 гривни (в то же время тариф «Киевэнерго» – 83,1 гривни за куб), а после подорожания – 91,4 гривни (при условии использования более 100 кВт*час электроэнергии в месяц). То есть подогревать воду бойлером будет дороже, чем покупать горячую воду у «Киевэнерго».

Что еще подорожает:

Посмотреть телевизор 1 час – 64 копейки до подорожания и 80 копеек после
Почитать книгу при свете настольной лампы 1 час – 12 копеек до подорожания 16 копеек после
Провести час за компьютером – 38 копеек до подорожания и 50 копеек после

Правда, платить за свет можно значительно меньше. Нацкомиссия приняла решение продавать электроэнергию с 23 вечера до 7 утра в два раза дешевле. Сделано это для того, чтобы стимулировать украинцев больше использовать электроэнергию ночью и сместить период пикового потребления, который приходится на утро, вечер и выходные.

Чтобы свет, потребляемый ночью, считался по отдельному тарифу, необходимо установить двухзонный счетчик на электроэнергию. Такой прибор учета с установкой обойдется примерно в 1400 гривен. К примеру, семья, которая потребляет 200 кВт*час электроэнергии и при этом 25% света использует с 23 часов вечера до 7 часов утра, каждый месяц сможет экономить 84 гривни. Следовательно, двухзонный счетчик окупится примерно за полтора года. Более того, если тратить «по ночному тарифу» больше 25% света, срок окупаемости двухзонного счетчика сократится.

Кроме света: что и почему может подорожать в 2017-м


Тариф на электроэнергию покрывал всего лишь 21,3% от реальной ее стоимости, пояснили в НКРЭКУ. Промышленные предприятия доплачивали за население и компенсировали дополнительные траты за счет конечной цены на свою продукцию. В прошлом году НКРЭКУ приняла решение поднять тариф для украинцев до уровня себестоимости.

Тариф поднимают в пять этапов (постановление №220). К примеру, на инфографике можно увидеть, как менялись тарифы на электроэнергию при потреблении от 100 до 600 кВт*час.
В Украине снова подорожает коммуналка

Кроме того, следом за светом может подорожать и холодная вода. В структуре тарифа на воду 34% – оплата электроэнергии. Еще 26% в структуре тарифа – заработные платы, которые также выросли за прошедший год.

Эксперты в сфере энергетики уверены: также в 2017-м должен подорожать газ. В действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза» Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время эксперт Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

Если же тариф на газ не пересматривать, отмечают экономисты, правительству придется дотировать «Нафтогаз». В меморандуме с МВФ (документ подписали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и др.) Украина обязуется к концу 2017-го ликвидировать дефицит «Нафтогаза». Достичь этого без повышения тарифа на газ не удастся.

От стоимости газа зависят тарифы на отопление и горячую воду. Если правительство все-таки примет решение пересмотреть тариф на газ, можно также ожидать подорожание горячей воды и отопления.


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