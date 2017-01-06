В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ

В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев

Жебривский: Весной 2017 года будут строить жилье для переселенцев

Пенсию в Краматорске получают 15,5 тыс. переселенцев

В Донецкой области создаются комфортные условия для переселенцев с ограниченными физическими возможностями

Славянск и Краматорск получат более двух миллионов евро на жилье для переселенцев

ЕC выделит Днепропетровщине полтора миллиона евро на общежития для беженцев