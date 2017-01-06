В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ

По состоянию на начало 2016 года, в Краматорске зарегистрировано около 50 тысяч переселенцев. По данным советника министерства социальной политики Александра Ворошкова, реально в городе проживает 8 тысяч переселенцев и лишь около 350 из них смогут получить временное жилье. Реконструкция трех общежитий пройдет в рамках грантового проекта Европейского союза и городского совета.
На сегодня работы по реконструкции домов только начались, совсем скоро здесь должны восстановить водоснабжение и электричество, утеплить фасад, заменить окна и многое другое. Ремонтные работы должны закончиться не позже апреля 2017 года.
Чтобы жилье было более удобным, в общежитиях будет сделана перепланировка. Блок будет состоять из двух квартир одного санузла и кухни. На первом этаже общежития, будут расположены комнаты для людей с ограниченными возможностями, также в доме должны быть комнаты отдыха, детские комнаты, и пандус. Общая сумма гранта, почти 1 млн. евро.
«Зданиям уже более 100 лет, старые, будем возобновлять. Будем устанавливать новые крыши, потолки, двери, окна. Низ здания будет утеплен, также будут установлены сушильные комбинаты, стиральные машины. До 2 марта 2017 года, здания должны быть сданы», - заявил Виталий Сидоренко, рабочий компании «Завод ЛУЧ».
Всего в Украине таких проектов 19, один из них в Краматорске. Реализация гранта началась в марте прошлого года, жилье планировали сделать временным в виде хостела, но после написания сметной документации и проведенной экспертизы выяснилось, что вместо 800 человек как планировалось, смогут поселить лишь третью часть.
«На выходе мы получим небольшие квартиры, это будут комнаты блочного типа, некоторые двухкомнатные, санузел будет в блоке. Скажем так, это будут более качественные условия для проживания чем те, которые мы привыкли видеть в общежитиях. Другими словами это будет как малосемейки», - заявила Наталья Капуста заместитель руководителя проекта поддержки ВПЛ.
Кто уже весной этого года получит жилье пока неизвестно. Жилищный кодекс и фонд социального жилья Украины не содержит норм права на первоочередное получение жилья такой категории как временно перемещенные лица. Функции распределения жилья исполняет отдел жилищного хозяйства. Они принимают данные от людей которым необходимо жилье, но порядка распределения нет. Чтобы решить эту проблему была создана инициативная группа, которая и должна сделать порядок выдачи жилья.
«Сейчас речь ведется о том, что было бы неплохо дать жилье социально незащищенным слоям населения, но я хочу напомнить следующую ситуацию, что человек, который покинул свое жилье в результате боевых действий уже является социально незащищенным, поэтому он попадает под эту категорию. В этом вся и сложность, чтобы все было справедливо и с максимальной пользой для города Краматорска», говорит член инициативной группы Валерий Немцов.
В вопросе получения жилья для переселенцев остается еще много вопросов, но известно, что будущие жители общежитий должны заселиться не позже 17 апреля.
До ТеБе