ММК имени Ильича оставят без сырья

За текущие сутки "Укрзализныця" намерена пропустить по железнодорожному перегону Камыш-Заря – Волноваха всего 7 грузовых составов. Об этом сообщил генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook.
"Сегодня нам сообщили, что по Камыш-Заре в этих сутках пропустят только 7 грузовых составов при 18 нормативных! У нас остатков сырья на сутки работы, о чем мы уведомили железную дорогу", – написал он.
Топ-менеджер не исключил, что, возможно, предприятию придется второй раз в текущем месяце останавливать доменную печь из-за дефицита сырья. Он подчеркнул, что каждый сбой даже на незначительном участке металлургического комбината может привести к снижению производства и невыполнению контрактов.
"Очень надеюсь, что все-таки сегодня нам не сорвут доставку сырья и мы не остановимся второй раз за этот месяц. И большая просьба к "Укрзализныце" – уведомлять нас о плановом снижении пропуска в отдельных сутках минимум за 10 дней до начала ремонтных работ, практика работы "с колес" является недопустимой для меткомбинатов", – подчеркнул Ю.Зинченко.
Как известно, ранее метпредприятия и местные власти Мариуполя неоднократно критиковали руководство "Укрзализныци" за невыполнение обещаний по увеличению пропускной способности на перегоне Камыш-Зоря — Волноваха, что сдерживает производство метпредприятий.
МинПром