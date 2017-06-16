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Авдеевский коксохим направит на модернизацию школ и детских садов города 5 млн грн

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Экономика / Инфраструктура
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Авдеевский коксохим направит на модернизацию школ и детских садов города 5 млн грн

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) в рамках партнёрства с городом отремонтирует объекты образования. На эти цели Группа Метинвест направит около 5 млн грн.

Заводчане обновят три детских сада. В дошкольном учреждении «Теремок» будет отремонтирован спортивный зал и закуплено всё необходимое оборудование для занятий физкультурой. Здесь же появится первый в городе скалодром для детей. В «Колокольчике» заводчане обновят санитарные комнаты по всем нормам гигиены, установят новую сантехнику. А в «Чебурашке», единственном работающем детском саду в старой части Авдеевки, предприятие благоустроит территорию, отремонтирует входные группы, закупит мебель и тематические комплекты для игр.

В двух школах уже идут ремонтные работы. Градообразующее предприятие обновит в учебном заведении №1 вестибюль, гардеробную и санитарные комнаты. В школе №6 появятся современные туалеты.

На базе бывшей школы №5 АКХЗ поможет создать Центр для детей и молодёжи. Заводчане модернизируют спортивный и актовый залы. Сейчас кружки и секции для детей расположены в разных местах города. Для удобства ребят их разместят в одном здании.

Руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин:

- Дети – будущее нашей нации. И мы стараемся сделать всё возможное, чтобы они росли в достойных условиях. Ежегодно благодаря коксохиму в городе обновляются объекты образования. Мы также не стоим в стороне. Руководство города и области вносит свой вклад в развитие местных школ и детских садов. Ведь только совместными усилиями можно добиться хороших результатов.

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:

- Даже находясь в сложной ситуации, Авдеевка продолжает жить и развиваться. И очень важно для горожан чувствовать, что они не одиноки. Вместе с руководством города, международными организациями и местными волонтёрами стараемся подарить авдеевцам уверенность в завтрашнем дне.

Напомним, Авдеевский коксохимический завод и местная военно-гражданская администрация подписали Соглашение о социальном партнёрстве на 2017 год. В этом году АКХЗ направит на финансирование социальных программ 11,9 млн грн.


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